Le conseil municipal de Baie-Comeau en bref

Marché multirésidentiel

La Ville de Baie-Comeau présentera un projet pour la réalisation d’une étude des besoins du marché multirésidentiel au Programme de soutien aux projets structurants. Une résolution en ce sens a été adoptée à la séance du conseil municipal du 16 mai. L’idée est d’obtenir une vision globale sur les besoins de logements sur le territoire.

Moniteurs de ski

Baie-Comeau reconduit le protocole d’entente qui la lie à l’Association des moniteurs de ski du mont Ti-Basse pour une durée de quatre ans prenant fin le 31 juillet 2026. Ce protocole prévoit le versement annuel de 5 000 $ en biens et services.

Achat de transformateurs

Un contrat de fourniture de deux transformateurs pour le poste électrique Bégin a été accordé à la firme Trans Mag au montant de 3 039 550 $. Un délai de livraison se situant entre six mois et un an est prévu.

Une écoconseillère

Un nouveau poste est créé à la Ville de Baie-Comeau avec l’embauche d’une écoconseillère. Julie Malouin sera rattachée au secteur de l’urbanisme et service à la clientèle.

Maire suppléant

Le conseiller du quartier Trudel, Serge Deschênes, a été nommé maire suppléant pour les six prochains mois. Le maire Yves Montigny, qui subira une chirurgie mineure au début juin, l’a prévenu qu’il sera passablement occupé dans la première quinzaine du prochain mois, soit pendant sa période de convalescence.

Plantation d’arbres

La conseillère municipale du quartier Mgr-Bélanger, Joannie Lajeunesse, invite les gens à se joindre à l’équipe de la Société des parcs de Baie-Comeau, le samedi 28 mai entre 9 h et 11 h, pour la plantation de 100 arbres dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts. L’événement se tient en collaboration avec l’Association forestière Côte-Nord.