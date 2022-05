Place à la deuxième édition de la Journée En mode friperie

Êtes-vous de ceux qui lèvent le nez sur les vêtements usagés? Ou encore qui ne voudraient jamais au grand jamais être vus au Dépannage de l’Anse ou encore au Marché de Claire à Baie-Comeau? Eh bien, la deuxième édition de la Journée du vêtement récupéré En mode friperie est toute désignée pour vous convaincre de leur bien-fondé.

Le 1er juin, la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan invite les citoyens de la MRC de Manicouagan à se vêtir d’un ou de vêtements de seconde main pour l’occasion. Une façon, explique l’organisme, de susciter une réflexion sur la surconsommation de vêtements et ses impacts environnementaux.

C’est sa directrice générale, Isabelle Giasson, qui a eu l’idée d’organiser une telle journée lors d’une matinée de bénévolat au Dépannage de l’Anse, à l’automne 2020, en pleine Semaine québécoise de réduction des déchets.

Selon Mme Giasson, « l’industrie textile et l’une des plus polluantes au monde après le pétrole, et sans grande surprise, ça ne tend pas à s’améliorer ». La Journée du vêtement récupéré En mode friperie est également une façon de réagir à la publicité incessante qui nous mène à croire que le vêtement que l’on porte n’est pas d’actualité.

Les à-côtés

Pour souligner cette journée, le Dépannage de l’Anse sera d’ailleurs de retour avec sa promotion de cinq vêtements au coût de 10 $. L’organisme de la rue De Puyjalon nettoie, répare et remet en circulation une quantité impressionnante de vêtements chaque année.

La Régie invite aussi les citoyens à partager leurs coups de cœur en mode friperie sur son compte Facebook. Les participants courront la chance de remporter des certificats-cadeaux au Dépannage de l’anse distribués par tirage au sort.

La journée thématique du 1er juin permettra aussi de diriger les projecteurs sur quatre employés de la friperie du Dépannage de l’Anse afin de découvrir les antres des différents métiers liés au conditionnement des vêtements. Des capsules vidéo seront diffusées sur les réseaux sociaux et le site Internet de la Régie du 29 mai au 4 juin.

Cette dernière souhaite que l’initiative lancée dans la Manicouagan fasse boule de neige ailleurs.