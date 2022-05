Le juge Claude Tremblay nous a quittés, emporté par la maladie. Même s’il ne vivait plus à Baie-Comeau depuis 2009, son cœur demeurait attaché à sa ville natale. Il a toujours été fidèle à ses racines. Ses legs sont bien plus importants qu’on ne le croit.

Né le 18 mai 1950 à l’Hôpital Boisvert, c’est à quelques pas de là dans un lieu très emblématique qu’il a choisi d’être assermenté comme juge du Tribunal de la jeunesse en 1987. La cérémonie se déroulait à l’église Ste-Amélie, peu après sa nomination sur proposition du ministre de la Justice Herbert Marx le 11 mars 1987.

Claude devenait ainsi le plus jeune avocat à accéder à la magistrature au Québec. Il était âgé de 36 ans. Je m’en souviens car j’ai couvert cet événement qui a vu affluer à l’église de nombreux dignitaires et autant de gens, sinon plus, qu’aux messes de Noël.

Le bâtonnier de l’époque, Me Gabriel de Pokomandy s’exprima ainsi : « La nomination d’un avocat à un poste de juge n’est jamais l’effet du hasard, encore moins dans le cas de Monsieur le juge Claude Tremblay, C’est la consécration et la reconnaissance d’une vie professionnelle exemplaire, d’une implication sociale profonde et de qualités personnelles remarquables ».

Le futur juge de Pokomandy (1922-2014) avait bien raison de s’exprimer ainsi. Sur le plan professionnel, la carrière de Claude Tremblay est irréprochable et lui a vite valu le respect de tous. Sur le plan communautaire, ses legs continuent de contribuer à notre qualité de vie. Qu’il suffise de penser à l’éclairage et à l’élargissement du boulevard entre les deux secteurs de Baie-Comeau! L’actuel boulevard Pierre-Ouellet jouissait d’une sombre réputation à l’époque. On le qualifiait de la « route de la mort ».

Grâce aux pressions du Mouvement pour la vie, cette situation a pu être corrigée en 1985. Si je ne m’abuse, cet organisme surgi spontanément d’une initiative de quelques personnalités de chez nous est aussi à l’origine de l’Opération Monsieur Hic, ancêtre de Nez Rouge à Baie-Comeau.

L’année d’après, Claude Tremblay présentait les plans du futur parc ces Pionniers. Le projet était estimé à 1,7 M$. Claude, qui aurait pu s’imposer dans le monde des affaires, mais préférait le droit, a trouvé l’argent. Aujourd’hui, on profite d’un espace qui a redonné à tous l’accès aux berges du fleuve St-Laurent.

Personnellement, j’ai connu Claude au Collège de Hauterive. C’était un premier de classe, mais il ne s’en vantait pas. Avec l’aide de Sarto Imbeault, il avait réuni les capitaux pour produire l’album souvenir des finissants de 1969-70. J’en étais responsable avec Lucie Chimienti et Jean-Pierre Desjardins.

Nous n’avons pas eu à nous casser la tête ni à jongler avec des économies de bout de chandelle. Fidèle à son alma mater, Claude a réuni autour de lui quelques anciens du collège pour organiser des retrouvailles en 1990. Là encore, l’événement fut réussi. Et on a bouclé le budget avec un surplus de 263 $.

Claude était un organisateur hors pair. Sur Facebook, Michel Germain a résumé sa plus grande qualité : « Claude était la définition parfaite du gentilhomme. Généreux, affable, se souciant des autres, ayant toujours une parole réconfortante quand il savait ou sentait que ça n’allait pas pour un ou une de ses ami(e)s. »

Juge durant 33 ans et protecteur de notre plus belle richesse collective, la jeunesse, Claude ne s’adressait jamais à quelqu’un sans le ou la regarder dans les yeux. C’était sa manière à lui de vous dire que deveniez le sujet central de son attention. C’est une rare et belle qualité.

Elle témoigne d’un profond respect des autres. Je ne vous ai pas énuméré tous les legs de Claude, mais les gens qui se déplacent régulièrement au Centre Henry-Leonard pour soutenir leur club de hockey, le Drakkar, ne devraient pas oublier qu’il en est l’un des fondateurs.

Un autre géant nous a aussi quittés ces derniers jours. L’ingénieur Jean-Claude Tremblay, un homme affable, courtois, bienveillant! Aux proches de ces deux disparus, nos plus sincères condoléances.