Baie-Comeau modifie sa réglementation en fonction des nouvelles réalités

La Ville de Baie-Comeau vient d’apporter des modifications à sa réglementation d’urbanisme afin d’encadrer des activités qui ne l’étaient pas, notamment en matière de résidence de tourisme et de bâtiments de toile.

La séance ordinaire de mai du conseil municipal a permis d’adopter des changements de zonage, entre autres pour permettre à Orion Constellation Technologies de s’installer sur l’avenue Babin. Cette entreprise spécialisée en simulation, modélisation, calcul, encodage et stockage de données a obtenu un bloc énergétique de 22 mégawatts et doit investir 85 M$ et créer 18 emplois d’ici 2024.

Selon le maire Yves Montigny, cette nouvelle réalité fait partie de celles qui n’existaient pas auparavant et pour lesquelles la municipalité doit s’adapter. Comme il l’a répété à quelques reprises ces dernières semaines, Baie-Comeau change.

Cette transformation touche aussi les résidences de tourisme, plus connues sous le nom de Airbnb. Le zonage vient d’être modifié « à la suite de la demande grandissante pour autoriser l’usage de résidence de tourisme et à l’évolution de la réglementation provinciale en la matière », peut-on lire dans le règlement.

La Ville souhaite encadrer ce domaine d’activités, car « s’il n’y a pas de réglementation applicable, on ne peut pas l’interdire », a expliqué le directeur général, François Corriveau. Ce premier pas sera suivi d’une réflexion pour déterminer où cette formule sera autorisée sur le territoire municipal.

« On ne veut surtout pas voir notre municipalité être dévitalisée par le fait que nos résidences servent juste à faire de l’habitation temporaire pour des gens qui n’y habitent pas », a mentionné M. Corriveau.

Mégadôme

Une autre modification concerne « la construction suite à l’érection importante et dérogatoire des bâtiments accessoires en toile », indique le règlement. Il est notamment question du mégadôme installé depuis peu au terminal numéro 5 de la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau.

Cette structure imposante permet à Alcoa d’entreposer des anodes. La Ville a accordé un usage provisoire de 12 mois avec une possibilité de prolongement, mais pas de façon permanente.

Sur le territoire municipal, une dizaine de ces bâtiments de toile ont été répertoriés. Ils sont dorénavant encadrés par une réglementation. « L’idée, ce n’est pas de permettre quelque chose qui est interdit. On croit à nos règlements. On les adapte à la réalité d’aujourd’hui pour permettre à des endroits et ne pas permettre ailleurs pour bien contrôler le développement de certaines activités sur notre territoire en fonction des besoins des commerces, mais aussi des citoyens », a précisé le maire Montigny.

Enfin, la régularisation de la largeur des stationnements sur la rue Louis-Amiot, l’usage de maisons de chambres dans un secteur du boulevard La Salle et l’agrandissement d’une zone résidentielle pour consolider un développement immobilier complètent les récentes modifications apportées à la réglementation.