La Fête nationale s’annonce enlevante à Franquelin

La municipalité de Franquelin en mettra encore plein la vue pour offrir une journée mémorable lors de la Fête nationale du Québec. Elle culminera en soirée avec deux spectacles présentés sous un immense chapiteau et intercalés de feux d’artifice qu’on promet incroyables.



Conseillère municipale et responsable du comité organisateur, Cathy Dufour indique les activités seront lancées le 24 juin vers midi avec l’ouverture officielle et un dîner hot-dogs gratuit. En après-midi, des structures gonflables et un clown feront le bonheur des enfants et un tournoi de fer, celui des adultes.

Grâce à la collaboration de la Boulangerie d’Antan du village, un souper au cipâte sera servi à la salle communautaire Gilles McKinnon sur le coup de 17 h. Un prix d’entrée sera exigé.

La soirée promet avec l’entrée en scène, vers 20 h, de Louis Bérubé. L’artiste country roule sa bosse au Québec et au Nouveau-Brunswick depuis une vingtaine d’années. En 2011, il remportait d’ailleurs le prix de l’interprète masculin de l’année au Gala country.

Après avoir enfilé ses plus grands succès et d’autres pièces moins connues, l’auteur-compositeur-interprète quittera la scène vers 21 h 30 au moment où les spectateurs se déplaceront le long de la rivière Franquelin, derrière le Musée forestier d’antan, pour assister à des feux d’artifice sous la gouverne de l’artificier du village, nul autre que le maire Steeve Grenier.

« Comme toujours, c’est les plus beaux feux d’artifice », assure l’organisatrice de la fête, tout en soulignant sêtre fait dire qu’ils sont même visibles à partir de Baie-Comeau. Pouvoir compter sur le maire à titre d’artificier permet d’investir davantage dans l’achat de feux.

Après avoir été éblouis par le spectacle dans le ciel, les gens seront invités à retourner sous le chapiteau où le groupe Ayoye, provenant des Laurentides, offrira un spectacle en hommage à Offenbach.

Limite de 800 personnes

Le chapiteau installé aura une capacité de quelque 800 personnes. Cathy Dufour souligne que la vente des billets pour la soirée va bon train. Leur coût est fixé à 15 $ en prévente jusqu’au 20 juin. Ils sont notamment disponibles à la municipalité, au dépanneur et à la boulangerie de Franquelin, au garage Pierre Lavoie et au bar 760 à Baie-Comeau et au Marché du carrefour à Pointe-Lebel. Le soir du 24 juin, le prix sera de 20 $ à la porte.

Cathy Dufour rappelle qu’en 2018, alors que Franquelin célébrait son centième anniversaire d’existence, 1 000 personnes s’étaient rassemblées sous un chapiteau pour le spectacle d’Irvin Blais le 23 juin. « Il y avait des autos de stationnées sur la route 138 jusqu’à la source », se remémore la dame, qui avait été estomaquée de réaliser ça à son retour au village après sa journée de travail vers 21 h 30.

« Il est aussi très important de préciser que la municipalité de Franquelin offre un service de raccompagnement avec TZ pour tous nos festivaliers », conclut la responsable.