Un camp de vacances parmi les baleines

Explos-Nature lance un camp unique en son genre au Québec qui est axé sur les mammifères marins. Les passionnés de nature et de science âgés de 12 et 16 ans qui sont intéressés seront les premiers à vivre cette expérience.

Le directeur aux opérations éducatives chez Explos-Nature, Guillaume Brunelli, indique que ce camp a pour but de sensibiliser les jeunes sur l’importance de la protection des mammifères marins.

« C’est de sensibiliser, d’éduquer et de montrer l’importance et la beauté des mammifères marins. Peut-être de créer des vocations aussi », exprime-t-il.

La programmation de ce camp d’été comporte des activités d’observation et d’expérimentation.

Du 10 au 15 juillet prochains, les participants pourront visiter plusieurs sites des partenaires d’Explos-Nature dans ce projet, comme le Parc Marin du Saguenay et le Parc National du Fjord du Saguenay. Ils feront aussi des sorties en bateau sur le fleuve.

Les frais d’inscriptions sont de 899$, incluant le repas et le logement, situé à la Maison de la mer aux Bergeronnes.

Un soutien financier est offert pour les jeunes passionnés en ayant de besoin.

« C’est vraiment un camp qui se veut accessible à tous », assure M. Brunelli. « Il faut simplement avoir l’intérêt d’en apprendre davantage sur les mammifères marins. »

Les places sont toutefois limitées, étant d’un maximum de sept personnes. Le directeur affirme qu’un plus petit groupe permet d’établir un meilleur lien avec les participants.

« Ça permet d’avoir une proximité avec les jeunes », explique M. Brunelli. « On peut passer du temps avec eux et aller plus dans les détails. »

Le Camp des Jeunes Explos en biologique marine est un projet pilote. Un nombre minimal d’inscriptions devra être atteint pour qu’il ait lieu.

Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site web d’Explos-Nature.