Baie-Comeau reçoit près de 2,3 M$ pour rénover la bibliothèque Alice-Lane

Les gouvernements du Canada et du Québec viennent de confirmer une aide financière de 2 286 790 $ à la Ville de Baie-Comeau pour son projet de réfection de la bibliothèque Alice-Lane.

Dans un communiqué publié en début d’après-midi lundi, on souligne que les travaux totalisent 3 266 843 $, avec un montant de 980 053 $ défrayé par la municipalité. Ces travaux toucheront notamment la toiture et la fenestration, mais aussi la ventilation et l’éclairage.

L’investissement de 1 143 395 $ d’Ottawa provient du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d’infrastructure Investir dans le Canada. De son côté, Québec allonge une somme identique à partir du programme Aide au développement des infrastructures culturelles.

Le maire Yves Montigny, un enseignant de formation, a salué la confirmation de l’aide financière en rappelant qu’il est prouvé qu’en incitant les jeunes à la lecture, ils acquièrent plus de facilité dans l’apprentissage du français.