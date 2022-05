Retour très attendu du Festival de la bière Côte-Nord

C’est enfin le retour en présentiel pour le Festival de la bière Côte-Nord qui présentera sa 7e édition du 4 au 6 août au parc des Pionniers à Baie-Comeau.

Pour la première soirée du festival jeudi, c’est le Boogie Wonder Band qui viendra faire danser les amateurs de bière avec leur musique disco à compter de 20 h 30. Le lendemain, c’est soirée country avec des prestations de Jordan Lévesque, Guillaume Lafond et Francis Degrandpré, à partir de 19 h. Samedi soir sera tout autant festif, dès 19 h, avec le groupe local Les Shimmeux suivi du groupe Route 66, composé de Jonas Tomalty, Yvan Pedneault et Rick Hugues, qui feront rocker la place.

Les portes du festival ouvriront à 16 h les jeudi et vendredi et à 13 h le samedi. Entre les prestations musicales, il y aura un chansonnier pour garder l’ambiance de fête du festival de 16 h à minuit.

Une nouveauté cette année, les prestations musicales auront lieu sur la grande scène du parc des Pionniers avec un grand chapiteau en U permettant de voir la scène et de rester couvert, en cas de pluie, et d’avoir accès aux brasseurs tout en continuant de voir le spectacle.

« On a commandé du beau temps, mais le chapiteau sera là prêt à accueillir jusqu’à 4 000 festivaliers », s’est exclamé Simon Philibert, dont l’entreprise, les Productions SMP, est organisateur du festival cette année.

Il y a présentement une douzaine de brasseurs confirmés dont Archibald, la Microbrasserie St-Pancrace de Baie-Comeau, La Compagnie de Sept-Îles et deux coups de cœur du public sont également de retour, le Grimoire et le Trou du diable.

Parmi les nouveautés, le Domaine Berthiaume et la Ferme Brasserie La Schoune seront aussi de la partie. D’autres brasseurs devraient s’ajouter, mais la pénurie de personnel fait en sorte qu’il est difficile pour certains d’entre eux d’être présents.

« Je tiens à remercier nos nombreux et fidèles bénévoles parce que sans eux le festival ne pourrait pas avoir lieu. Dans un contexte de pénurie d’employés, le festival de la bière c’est rassembleur et les gens sont intéressés à s’impliquer », souligne Carl Beaulieu, président du festival.

Il y aura évidemment de la bière, mais aussi des cocktails de spiritueux avec quelques distilleries présentes dont la Distillerie Vent du Nord de Baie-Comeau. Un kiosque pour les « mocktails » (cocktails sans alcool) sera également installé et plusieurs brasseurs offriront également des bières sans alcool.

Il sera aussi possible de se sustenter sur place avec la présence de la boucherie les Trois p’tits cochons, avec ses différents produits, un comptoir de sushi et le foodtruck du Bistro La Marée Haute. D’autres kiosques de produits alimentaires pourraient s’ajouter d’ici l’ouverture du festival.

« La pré-prévente des 250 passeports à 35 $ pour la durée de l’événement se sont envolés en quelques heures la semaine passée sans même avoir annoncé la programmation. On sent l’engouement », indique M. Beaulieu. Les gens peuvent bénéficier de la deuxième prévente jusqu’au 31 juillet où le passeport pour les trois jours sera au coût de 45 $ et le tarif journalier de 22 $.

Après cette date, le tarif régulier s’appliquera et le passeport passera à 50 $ et le tarif journalier sera à 28 $. En tout temps, le passeport trois jours enfant (6 à 17 ans) sera disponible à 16 $.

Le budget du festival ressemble aux années passées, se chiffrant à 150 000 $, et c’est environ 35 % de la facture qui est financée par les programmes gouvernementaux pour le tourisme et les partenaires.