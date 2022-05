Un gros « party» en vue pour le Festi-GrÎles

Les amateurs de grillades, de bières ou de bonne musique seront gâtés avec la 3e édition du Festi-GrÎles de la Côte-Nord.

Le comité organisateur a procédé au dévoilement de la programmation de l’événement qui se tiendra les 11, 12 et 13 août, au site culturel Innu de Uashat (au bout de la rue De Quen).

Il y aura environ une vingtaine de kiosques présents, qui comprendront des microbrasseries, des distilleries, des restaurants et des fournisseurs d’équipement de barbecue.

Au niveau musical, c’est Matiu et le Winston Band qui feront vibrer les planches de la scène, lors de la soirée d’ouverture (11 mai).

Le lendemain, le natif de Sept-Îles, Yvan Pedneault, sera présent pour le spectacle Rhapsody – les classiques de Queen.

Le groupe Les Coyotes, rendra pour sa part hommage à Offenbach. Pour la dernière soirée (13 mai), quatre artistes fouleront la scène.

Il y aura le guitariste Atikamek, Ivan Boivin-Flamand, Les Coyotes, qui rendront hommage à la musique blues, Endrick and the Sandwishes et le Justin Saladino Band.

Pour une deuxième année consécutive, Bob le Chef sera le porte-parole du Festi-GrÎles de la Côte-Nord. Il offrira des ateliers culinaires.

Le festival est une présentation du conseil Innu Conseil de bande Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM) et d’ArcelorMittal. Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, décrit le Festi-GrÎles comme étant un événement rassembleur.

« C’est un événement festif et rassembleur, non seulement pour tous les gens de la Côte-Nord, mais également pour les deux communautés, allochtones et autochtones », affirme-t-il.

La prévente des passeports est commencée. Ils sont disponibles sur le site Internet du Festi-GrÎles.

Compétition amateur de BBQ

Durant le Festi-GrÎles, il y aura une compétition amateur de BBQ, le samedi matin. Dans celle-ci une dizaine d’équipes se livreront bataille pour cuisiner les meilleures côtes levées, les meilleurs poulets et un plat surprise.

« Il y a des gens de partout qui vont venir participer à la compétition. On essaye de s’implanter véritablement dans le réseau des compétitions de barbecue au Québec », explique Hugo Rossignol, président du Festi-GrÎles de la Côte-Nord.

Pour les intéressés, il reste encore des places pour la compétition. Au total, les prix ont une valeur de plusieurs milliers de dollars.