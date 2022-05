La Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan (CCIM) a tenu une conférence de presse virtuelle, lundi matin, afin d’annoncer la visite de six invités de marque le 13 juin. On reconnaît Myreille Lalancette, directrice générale de l’organisme, et Anne Marcotte, de Vivemtia, en haut, ainsi que Marie-Josée Richer, de Prana, et Joëlle Bernier, de la CCIM, en bas.

Six entrepreneurs à succès du Québec inc. débarqueront à Baie-Comeau

La Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan (CCIM) accueillera de la grande visite lundi prochain, 13 juin. Le passage de six entrepreneurs à succès du Québec inc. est ni plus ni moins qu’un cadeau que l’organisme souhaite offrir à ses membres et un gros plus pour le développement de l’entrepreneuriat.

Trois participants de l’émission Dans l’œil du Dragon, Nicolas Duvernois, de Duvernois inc., Marie-Josée Richer, de Prana, Georges Karam, de Cognibox, ainsi que la dragonne invitée Anne Marcotte, de Vivemtia, passeront la journée dans la Manicouagan en compagnie de Dominic Gagnon, de Connect&GO, et de Francis Gosselin, Docteur en économie et consultant.

La CCIM travaille déjà depuis quelques mois avec les six invités de marque dans le cadre du projet de cellules de codéveloppement et développement stratégique auxquels participent 12 entrepreneurs manicois.

« Je suis très très très contente de pouvoir offrir ce cadeau-là à nos entrepreneurs, à nos membres », a lancé la directrice de la CCIM, Myreille Lalancette, en se disant émue, lors d’une conférence de presse virtuelle en présence de Mmes Marcotte et Richer.

Selon elle, il s’agit d’une journée unique en soi à ne pas manquer. « Ça va arriver une fois. On ne pourra jamais reproduire cet événement-là. (…) Je pense que c’est vraiment un pas pour le développement entrepreneurial de la région. (…) Qui ne voudrait pas participer à ça? »

Un horaire chargé

Un horaire chargé attend les invités. En plus d’une visite du côté de la Ville de Baie-Comeau et d’une rencontre avec des acteurs du développement économique pour parler d’éventuels projets porteurs pour la Manicouagan, ils dîneront avec les 12 entrepreneurs de chez nous avec lesquels ils sont en contact, histoire de faire un bilan des quatre derniers mois passés ensemble et d’approfondir certains aspects des discussions.

Suivront un après-midi de rencontres éclairs (speed dating) entre les dragons et des entrepreneurs manicois au Club de golf. Pour ces derniers, ce sera l’occasion de parler de leurs projets, demander des conseils ou notamment discuter de partenariats d’affaires potentiels ou de mentorat. Pour la CCIM, c’est une façon d’offrir aux gens d’affaires l’accès à l’expertise diversifiée d’entrepreneurs de l’extérieur de la région. La journée se terminera avec un souper réseautage à l’Espace Alcoa.

« On pense que c’est vraiment une opportunité que nos membres ne peuvent pas manquer. Le speed dating dans l’après-midi, c’est gratuit. C’est vraiment accessible pour tous. Puis, bien sûr, le souper tournant le soir avec le panel de discussion. On va faire un retour sur le codéveloppement, mais on veut vraiment aussi parler du développement entrepreneurial », a souligné Mme Lalancette.

La dragonne Marie-Josée Richer l’a avoué : « Pour moi, c’est comme la cerise sur le sundae de se rencontrer en présentiel. C’est le fun l’ordinateur, on aime ça, c’est pratique, on n’a pas à se déplacer, mais pour moi, il n’y a rien comme de rencontrer les gens. » Le fait de ratisser plus large aussi que les entrepreneurs de la cellule de codéveloppement la ravit aussi, elle qui espère pouvoir apporter de la valeur à des idées et des projets.