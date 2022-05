Guichet d’accès à la première ligne bientôt offert pour les patients orphelins de la Côte-Nord

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord offrira bientôt un service de première ligne pour les patients inscrits au guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF).

Le Guichet d’accès à la première ligne (GAP) sera déployé graduellement sur la Côte-Nord. Le service sera offert à compter du 1er juin à Fermont et par la suite, sera implanté en Haute-Côte-Nord et en Minganie, d’ici la fin du mois de juin. Pour les secteurs de Port-Cartier, Sept-Îles et la Basse-Côte-Nord, le service devrait être disponible en juillet ou août et en septembre, pour la Manicouagan.

« Nous invitons les gens qui n’ont pas de médecin de famille et qui auraient un besoin ponctuel en santé à appeler à ce nouveau service avant de se présenter à l’urgence », indique Dr Jean-François Labelle, directeur des services professionnels et de l’enseignement universitaire au CISSS de la Côte-Nord.

Effectivement, les gens pourront passer par le GAP afin d’être recommandés à une ressource en santé ou services sociaux selon le besoin de la personne et après évaluation par une infirmière clinicienne.

« Si la consultation d’un médecin n’est pas requise, la personne pourrait par exemple être référée vers Info-Santé/Info-Social, le CLSC, sa pharmacie communautaire ou encore vers un organisme communautaire », affirme le Dr Roger Dubé, chef du département régional de médecine générale de la Côte-Nord.

Tant qu’une personne est en attente sur le GAMF, elle pourra se prévaloir des services du GAP à l’aide d’un numéro sans frais, disponible du lundi au vendredi entre 8 h et 16 h (fermé de midi à 13 h). Les patients orphelins qui ne seraient pas encore inscrits au GAMF sont invités à le faire directement sur le site web suivant : www.gamf.gouv.qc.ca.