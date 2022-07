Jeux du Québec : une autre première pour la Côte-Nord

Après avoir obtenu sa première médaille en golf dans l’histoire de la Côte-Nord aux Jeux du Québec la veille, l’histoire se répète cette fois en vélo de montagne

C’est la Baie-Comoise Élisabeth Martin qui est responsable de cet exploit. Elle a remporté l’argent à l’épreuve de cross-country en vélo de montagne.

En golf, Louanne Aubin de Sept-Îles et de Mercedes St-Onge de Mani-Utenam ont obtenu le bronze pour la compétition Vegas à deux. Il s’agit de leur deuxième médaille des jeux.

La Côte-Nord a désormais remporté 15 médailles à ses jeux. Six d’or, six d’argent et trois de bronze.

En volleyball, l’équipe féminine et l’équipe masculine se sont qualifiés pour les éliminatoires. En quart de finale, les Nord-Côtières auront l’occasion de prendre leur revanche sur la Capitale-Nationale contre qui elles ont perdu hier. La formation masculine pourra en faire autant en affrontant l’Outaouais.