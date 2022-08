Pas de courant jeudi pour certains résidents de Sainte-Amélie

Des citoyens seront privés d’électricité pendant quatre heures, le jeudi 4 août, afin de réaliser des travaux d’entretien sur le réseau électrique du secteur Sainte-Amélie, à Baie-Comeau.

Annoncée en toute fin d’après-midi mercredi, cette interruption planifiée aura lieu entre 8 h et 17 dans les avenues Frontenac, Wolfe et Montcalm, ainsi que dans une partie de l’avenue Laval et du boulevard La Salle.

La Ville de Baie-Comeau explique ne pas pouvoir être plus précise sur la période exacte de coupure du courant étant donné les conditions météorologiques variables prévues dans la journée de jeudi.

Une chose est sûre, la population n’a pas à craindre de devoir manger un repas froid puisque les travaux sont prévus de manière à assurer que l’électricité soit en fonction pendant les périodes du déjeuner, du dîner et du souper, indique-t-on du côté de la Ville.

Lundi dernier, d’autres résidents du quartier ont également été sans électricité pendant quatre heures.