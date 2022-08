Un Septilien se filme lors d’un geste flagrant de cruauté animale

Il y a de ces gestes dégoutant et celui d’un Septilien en fait certainement partie. Un homme à bord de son pick up s’est filmé dans le secteur du chemin des Forges en pilant à deux reprises sur un cervidé.

« Je leur calisse ça dedans », dit-il. « Je m’en calisse de mon bumper » enchaîne-t-il.

Sur la vidéo, on voit clairement la bête étendue au sol.

La SQ est au courant du dossier et est à analyser la vidéo. « On est à éclaircir les circonstance de tout ça. On ne parle pas d’arrestation pour le moment, mais on va intervenir. Il est encore trop tôt pour les détails », indique la porte-parole Nancy Fournier. La Faune aurait également été interpellée.

Plus de 200 commentaires se retrouvent sous la vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Rien de positif n’y est écrit.

Cliquez ICI pour voir la vidéo. Attention aux coeurs sensibles.