Un bris d’aqueduc affecte le parc Crémazie à Baie-Comeau

Des résidents du parc de maisons mobiles Crémazie à Baie-Comeau sont privés d’eau en raison d’un bris au réseau d’aqueduc survenu mercredi avant-midi.

Les travaux de réparation sont en cours. La Ville de Baie-Comeau assure qu’ils devraient être terminés en début d’après-midi.

L’alimentation en eau sera alors rétablie, mais un avis d’ébullition entrera alors en vigueur, prévient l’agent aux communications, Pierre-Olivier Normand.

L’interruption concerne les avenues Lajoie et Labelle et une partie des avenues Crémazie et Chapleau.