Accompagnés de leurs musiciens, Jordan Lévesque, Guillaume Lafond et Francis Degranpré ont ravi jeunes et moins jeunes avec leur spectacle en deux parties.

Jeunes et moins jeunes savourent la soirée country au Festival de la bière

Il n’y a pas d’âge pour aimer la musique country, et la bière bien sûr. Les nombreuses personnes qui ont pris d’assaut le site du Festival de la bière de la Côte-Nord pour une soirée tout en country l’ont prouvé vendredi soir.

De l’ambiance, il y en avait au parc des Pionniers, à Baie-Comeau, lors du spectacle de Jordan Lévesque, natif de Baie-Comeau, et ses comparses Guillaume Lafond e Francis Degrandpré. Entourés de leurs musiciens, les trois interprètes ont offert un solide spectacle en deux parties.

Dans la foule, des jeunes femmes d’à peine 18 et 19 ans fredonnaient les chansons pendant que plus loin, des gens de l’âge de leurs parents et de leurs grands-parents se trémoussaient.

Elles ont 18 et 19 ans et adorent la musique country. On aperçoit Coralie Bouchard, Kamille Desbiens, Pascale Michaud et Allison Poirier.

« Moi, j’adore le country depuis que je suis vraiment jeune », s’est exclamée Allison Poirier. Son amour pour ce genre musical lui a pour ainsi dire été légué par ses grands-parents principalement. « Ça vient de ma famille qui vient de l’Alberta », a ajouté celle qui a 18 ans à peine.

Tout près d’elle, ses trois amies, Coralie Bouchard, Kamille Desbiens et Pascale Michaud, semblaient également dans leur élément avec le country. Pour l’une, c’est une musique que son père fait jouer à la maison depuis qu’elle est toute petite. Pour l’autre, c’est réellement une musique de famille, tandis que la troisième lancera avec conviction : « C’est la musique de la Côte-Nord. Ça la représente bien. »

Michael Tremblay et Stéphanie Laberge Privé ainsi qu’Alain Roy et Andréanne Jutras ont passé du bon temps au Festival de la bière de la Côte-Nord.

Un peu plus loin, bien installés à une table, deux couples sirotaient leurs bières en profitant du moment présent. Michael Tremblay et Stéphanie Laberge Privé sont des habitués de l’événement depuis sa première édition. M. Tremblay a dit apprécier le nouvel aménagement des lieux avec un chapiteau en forme de U devant la scène. Selon la dame, même avant, les installations du festival à Baie-Comeau surclassaient celles d’autres festivals ailleurs.

À l’autre extrémité de la table et assis en compagnie de sa conjointe Andréanne Jutras, Alain Roy a souligné n’avoir manqué qu’une seule des sept éditions de l’événement. Il aime l’ambiance. « C’est le fun venir. Il y a plusieurs spectacles. À Baie-Comeau, il y beaucoup de choses dans une petite période de temps. À ne pas manquer le festival de la bière », a lancé l’amateur de bières de microbrasseries.