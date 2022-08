La saison du traversier entre Forestville et Rimouski prend fin abruptement

Après l’annulation de plusieurs traversées depuis le début de la saison, le propriétaire du CNM Évolution, qui fait la navette entre Forestville et Rimouski, lance la serviette.

Selon TVA, l’homme d’affaires Hilaire Journault dit avoir perdu 100 000 $ depuis le début de la saison. Flambée du prix du carburant, bris mécanique et manque de touristes sont notamment cités pour justifier la fin du service, sans compter la pénurie du personnel évoquée plus tôt cette année pour justifier certaines annulations.

On savait que les municipalités de Forestville et Rimouski cherchaient un transporteur pour reprendre le service en 2023, sur des bases plus fiables. Des annonces sont attendus au cours des prochaines semaines.

La mairesse Micheline Anctil avait d’ailleurs rendu hommage à M. Journault plus tôt en août, soulignant les 25 ans de services de l’armateur à travers un parcours de persévérance pour maintenir une liaison fluviale entre les deux rives.

La saison du CNM Évolution devait se terminer le 19 septembre. Il restait une trentaine de traversées au programme.