Trois Canadiens sur le podium à la première journée des Championnats du monde de paracyclisme à Baie-Comeau

La première journée des Championnats du monde de paracyclisme a permis à trois Canadiens de mettre la main sur une médaille.

Le Québécois Charles Moreau a terminé deuxième de la catégorie H3 derrière l’Italien de 55 ans, Paolo Cecchetto qui, selon ses dires, « excelle dans une épreuve d’endurance comme celle d’aujourd’hui, la course contre-la-montre ».

Le Québécois Charles Moreau a terminé deuxième derrière l’Italien de 55 ans, Paolo Cecchetto et devant l’Italien Mirko Testa. Photo David Martin

Il est très heureux de sa première journée de compétition et admet même que « cette médaille d’argent lui permet de tourner la page sur des années plus difficiles ». Effectivement, la dernière fois où il est monté sur le podium est ici même à Baie-Comeau lors de la Coupe du monde de paracyclisme en 2018.

Le cycliste a connu son heure de gloire durant les Jeux paralympiques de 2016 en remportant deux médailles de bronze, l’une en course sur route et l’autre au contre-la-montre. Par contre, lors des derniers Jeux à Tokyo, il n’a pu réitérer l’exploit en terminant au 10e et 12e rangs.

Charles Moreau participera à la course sur route de samedi et profitera donc d’une journée de repos avant de se lancer dans cette épreuve où tous les cyclistes partent au même moment.

Nathan Clement, originaire de Vancouver Ouest, a également terminé deuxième de son épreuve dans la catégorie T1. L’athlète est sur le circuit international de paracyclisme depuis peu, auparavant il pratiquait la paranatation et a participé aux Jeux paralympiques de Rio en 2016.

L’Ontarienne Shelley Gautier est, quant à elle, montée sur la troisième marche du podium en remportant une médaille de bronze dans la catégorie T1.

Shelley Gautier a terminé troisième dans sa catégorie T1 lors de la première journée des Championnats du monde de paracyclisme. Photo Caroline Dufour

Demain, place aux courses contre-la-montre dans les catégories C et B et, en fin de journée, ce sera au tour du relais dans la catégorie H. Il faudra surveiller la Québécoise Marie-Claude Molnar qui entre en scène vendredi en fin d’avant-midi dans la catégorie C4 et défendra son titre de championne du monde.

Au terme de cette première journée, l’Italie trône au sommet du classement avec quatre médailles d’or, trois d’argent et trois de bronze, suivi des Pays-Bas au deuxième rang et l’Allemagne en troisième place.