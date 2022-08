Le Drakkar amorce son camp d’entraînement lundi

Le camp d’entraînement du Drakkar s’amorce lundi et Jean-François Grégoire espère avoir de belles surprises.

Les joueurs qui tenteront de se tailler une place dans l’équipe seront accueillis par l’organisation du Drakkar de Baie-Comeau lundi en vue de sa 26e saison, avec l’ouverture officielle du camp d’entraînement.

Selon l’entraîneur-chef et directeur général du Drakkar, Jean-François Grégoire, « 44 joueurs prendront part à ce camp d’entraînement. Tout le monde qui a été invité ou repêché sera présent ».

Mardi, les joueurs pourront enfin sauter sur la glace du Centre Henry-Leonard afin de prouver qu’ils ont leur place dans l’équipe. Plusieurs joueurs sont de retour et l’entraîneur attend d’eux « qu’ils mettent leur expérience en application, fassent preuve de leadership et voient au sérieux de leur préparation ».

Celui qui cumule maintenant la fonction de directeur général à la suite du départ de Pierre Rioux espère même avoir de belles surprises et que « de nouveaux joueurs arrivent à se démarquer et prennent un des spots disponibles ».

Pour les partisans qui souhaitent voir l’évolution du camp d’entraînement, des parties intra-équipe seront présentées mercredi et jeudi à 16 h et vendredi à 19 h pour une partie entre les Blancs et les Rouges.

M. Grégoire admet avoir déjà « certains trios en tête », mais il faudra attendre de voir qui est capable de suivre la cadence sur la patinoire avant de fixer les trios.

Les premières coupures se feront le 20 août et le 28, l’alignement de l’équipe doit être finalisé. La première partie hors-concours aura lieu le 23 août à Saguenay et le lendemain, ce sera au tour des Saguenéens de venir rendre visite au Drakkar à Baie-Comeau.

Le premier match de la saison régulière sera disputé le 24 septembre, à domicile, contre l’Océanic de Rimouski.