Michel Desbiens quitte la présidence du syndicat d’Alcoa

À compter du mois de novembre, les membres du Syndicat national des employés de l’aluminium de Baie-Comeau devront se trouver un nouveau président. En effet, Michel Desbiens, celui qui a occupé ce poste au cours des neuf dernières années, a décidé de tirer sa révérence.

« Après 12 ans dans l’exécutif, dont 9 ans comme président, j’ai décidé que c’était assez. Il vient un temps où il faut savoir laisser sa place et ce moment est venu », a indiqué M. Desbiens.

Ce dernier avait arrêté sa décision dès ce printemps et il en a rapidement informé l’exécutif syndical, question notamment de faciliter la transition. « À partir du moment où ta décision est prise, il faut le faire savoir dès que possible, indique-t-il. Ainsi, ça laisse aux gens potentiellement intéressés le temps de réfléchir à ça. »

Michel Desbiens assure que la personne qui lui succédera trouvera une maison en ordre. De plus, on peut prévoir de belles années à venir pour l’industrie de l’aluminium. « Je quitte avec un exécutif solide en place, avec des gens engagés, et l’usine va aussi très bien », lance le président sortant.

L’homme âgé de 51 ans s’est dit « très fier » du travail accompli durant son mandat à la tête du syndicat des employés de l’aluminerie Alcoa, qui compte aujourd’hui 700 membres.

« On a eu à traverser plusieurs tempêtes, comme la fermeture des vieilles salles de cuves et le reclassement des travailleurs qui a suivi. On a aussi réclamé des investissements dans l’usine. Le syndicat est en bonne santé », a-t-il conclu.

Si Michel Desbiens se retire du syndicat pour laisser sa place à quelques années de sa retraite, il ne fait pas de même avec son poste de vice-président du conseil d’administration du Drakkar de Baie-Comeau, un rôle qu’il conserve avec enthousiasme.