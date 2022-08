Courbe dangereuse à Sacré-Coeur : des améliorations efficaces ont été apportées, selon le MTQ

À la suite de l’article « Sacré-Cœur : des accidents à la dizaine », paru dans l’édition du 17 août, le ministère des Transports du Québec (MTQ) affirme avoir « mis en place toutes les mesures nécessaires, sur son réseau, afin d’assurer la sécurité des usagers de la route, mais également des résidences situées à proximité, dans une courbe de la rue Gagné ».

En 2015, pour donner suite à une demande de la Municipalité de Sacré-Cœur, le MTQ a effectué une analyse de sécurité dans la courbe entre la rue Principale Nord et la rue Gagné (route 172). « Trois accidents causant des préjudices à deux résidences du secteur y étaient survenus en peu de temps », affirme la porte-parole du MTQ, Sarah Gaudreault.

Ce secteur présentait une configuration particulière puisque la courbe était auparavant une intersection en T où l’on devait effectuer un virage pour poursuivre sur la route 172. Ainsi, des améliorations ont été apportées.

Selon les informations transmises par Mme Gaudreault, le MTQ a procédé à l’installation d’un panneau de signalisation indiquant une flèche directionnelle vers le sud permettant de mieux percevoir la courbe et d’anticiper la manœuvre de virage pour éviter des accidents.

De plus, « le remplacement de la ligne double par une bande médiane hachurée de près d’un mètre et la diminution de l’ouverture dans le marquage pour la rue Principale Sud pour limiter le risque de collision entre deux véhicules se croisant dans la courbe et rendre plus visible la trajectoire de la route 172 » ont été effectués.

En 2017, le MTQ a actualisé l’analyse réalisée deux années auparavant afin d’identifier si de nouvelles mesures permettraient d’améliorer la sécurité et le comportement des usagers de la route.

« Il en résulte que toutes les mesures à la disposition du MTQ permettent de limiter le risque d’accident et sont actuellement mises en place dans ce secteur », informe la porte-parole ajoutant qu’aucun autre accident de nature similaire n’a été rapporté au ministère depuis 2015.

Contradictoire

Selon Roxanne Savard, qui a pris la parole la semaine dernière pour dénoncer la dangerosité du détour devant sa résidence commerciale du 54, rue Gagné, les informations transmises par le MTQ sont contradictoires avec ce qui s’est déroulé durant les dernières années.

« Ce n’est pas la vérité. Il y a eu d’autres accidents depuis 2015 et le ministère est au courant », déplore la dénonciatrice qui a demandé au MTQ de transmettre les bonnes informations.