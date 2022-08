L’opération de sauvetage en mer est terminée à Pointe-Lebel

L’opération de sauvetage au large de la municipalité de Pointe-Lebel, amorcée en début d’après-midi du samedi 20 août, s’est terminée peu après l’arrivée des secours.

Selon Marco Beaulieu, lieutenant du corps des pompiers de la Ville de Baie-Comeau, deux paddlistes se sont un peu trop éloignés vers le large et à cause des courants marins et la fatigue, ont éprouvé des difficultés à regagner la rive.

De la berge, des citoyens les ont aperçus et ont immédiatement alerté les secours. Au même moment, un kayakiste ainsi qu’un canotier se sont portés à la rescousse des deux malheureux.

Toujours selon le lieutenant Beaulieu, à l’arrivée des pompiers sur les lieux, autant les paddlistes que le kayakiste étaient hors de danger et en voie d’accoster. Cependant, les sapeurs ont été mis à contribution afin de remorquer le canot jusqu’au bord, car l’occupant peinait à se sortir des courants.

En milieu d’après-midi l’opération était terminée et tous étaient sains et saufs.