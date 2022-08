Les Québécois de Hauterive se retrouvent 47 ans après leur championnat provincial de ballon-balai

Les 11, 12 et 13 avril 1975 ont eu lieu les Championnats provinciaux Molson de ballon sur glace au centre récréatif de Donnacona, et ce sont les Québécois de Hauterive qui ont remporté les grands honneurs dans la catégorie juvénile. À l’initiative de l’un d’eux, les membres de l’équipe se sont retrouvés près d’un demi-siècle plus tard.



« Ça faisait une vingtaine d’années que j’avais ça dans l’idée, et en 2019 j’ai voulu organiser les retrouvailles. Sauf qu’il est arrivé la COVID. Heureusement, nous avons pu nous reprendre cette année », explique André Trudel, qui a pris les devants afin de réunir ses anciens co-équipiers et qui profite de son entretien avec Le Manic pour relater cette fameuse fin de saison 74-75.



Tout commence lorsque les Québécois de Hauterive gagnent leur laisser-passer pour le championnat provincial, en battant l’équipe de Forestville, puis celle de Bersimis en finale régionale, au cours du printemps 1975.



Arrivés à Donnacona, ils font face à une attitude hostile de la part des équipes adverses, avant même d’embarquer sur la patinoire.



« Nous autres, on était tous à notre première année en ballon balai. On avait 16, 17 ans. Un gars avait ramassé des noms au début de l’année, au Pavillon central, actuellement l’école Serge-Bouchard, pour former une équipe. On arrive à Donnacona et il y en avait qui jouaient ensemble depuis des années. On se faisait traiter de pas bons », se souvient M. Trudel.



Les Québécois perdent leur premier match de la compétition, mais remportent les deux suivant et accèdent à la grande finale contre l’équipe locale.



Pour l’occasion, le centre récréatif de la ville hôtesse est plein à craquer et la foule de supporteurs est survoltée. Très tôt dans le match, l’équipe de Hauterive prend les devants 2-0. Le silence tombe dans l’amphithéâtre.



Cependant, Donnacona remonte la pente et crée l’égalité, sous les cris de leurs partisans en délire. Sauf qu’avec moins d’une minute à faire dans le match, un but des Québécois vient clore le débat et les consacre champions provinciaux.



Aujourd’hui, bien que quelques anciens joueurs demeurent dans la région, plusieurs sont éparpillés un peu partout au Québec, l’un d’eux habitant même en Nouvelle-Écosse. Toutefois, cela ne les a pas empêchés de prendre la route pour revoir leurs anciens coéquipiers.



Réunis durant trois jours au Camp St-Paul, les Québécois ont renoué les amitiés et replongé dans leur adolescence.

Les anciens joueurs, ainsi que quelques amis de l’époque, brandissent fièrement la bannière de l’équipe.



« Nous avions organisé du golf, une randonnée pédestre et aussi nous sommes tous allés souper au restaurant. Nous avions loué un autobus pour revenir en sécurité au Camp St-Paul. Sauf que sur le retour, nous étions retombés à 17, 18 ans. On chantait, on criait comme des enfants », raconte le principal organisateur, qui ajoute que certains moments des retrouvailles ont été plus émouvants, notamment lors de la commémoration de quatre des leurs, décédés au fil des années.