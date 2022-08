Protection du caribou : Pessamit exige toujours des actions immédiates

Le Conseil des Innus de Pessamit, se réjouit d’une certaine avancée dans la protection du caribou, avec le dépôt du rapport de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards et les discussions qui en ont suivi entre Québec et Ottawa. Mais on est encore loin d’avoir obtenu satisfaction et les mises en demeure expédiées aux deux gouvernements sont toujours valides.

Le Conseil a pu discuter en début de semaine avec le ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada, Steven Guilbeault. Pessamit a apprécié le geste, mais rappelle qu’il n’est pas encore question de pavoiser, surtout que les mesures de protection immédiates se font toujours attendre.

« Le ministre a donné juin 2023 comme échéance pour conclure une entente avec Québec sur la protection du caribou. C’est une échéance inacceptable pour nous, c’est nettement insuffisant », a clamé le porte-parole du dossier caribou au sein du Conseil des Innus de Pessamit, Jérôme Bacon St-Onge, en entrevue avec Le Manic.

Le conseiller déplore aussi que Pessamit n’ait pas été invité ou consulté dans les discussions entre les deux paliers de gouvernement, « comme le prévoit pourtant la jurisprudence et la Constitution du Canada », ajoute-t-il dans un communiqué.

M. Bacon St-Onge salue néanmoins la rencontre avec le ministre Guilbeault et dénonce du même souffle l’attitude du gouvernement du Québec « qui fait preuve d’une fermeture totale face à nos revendications légitimes et urgentes ainsi que d’une absence totale de collaboration. »

Le porte-parole ne manque pas non plus de rappeler que le Conseil des Innus de Pessamit a récemment expédié des mises en demeure aux deux gouvernements pour exiger la protection immédiate du caribou, un animal qui occupe une place particulière dans la culture innue.

Ces mises en demeure viennent à échéance le 8 septembre. Jérôme Bacon St-Onge n’exclut évidemment pas la possibilité de poursuivre les démarches judiciaires par la suite.