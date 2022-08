La médaille de la députée Marilène Gill décernée à Tourisme Côte-Nord

Tourisme Côte-Nord (TCN) s’est vu remettre la médaille de la députée Marilène Gill pour ses efforts à promouvoir la région.

« Ce prix résulte de notre travail d’équipe et de notre collaboration avec nos membres partenaires. Il est toujours encourageant de savoir que notre travail est reconnu et que nos efforts ont un réel impact sur notre région », indique le communiqué de TCN.

L’organisation et son directeur général, Paul Lavoie, se disent fiers de cette distinction. Cette récompense motive TCN à poursuivre sa mission de mettre en valeur « les beautés naturelles et les activités riches et diversifiées de son territoire ».

Marilène Gill, députée de Manicouagan, a ainsi, voulu souligner le travail soutenu de l’organisation à faire rayonner l’ensemble de la Côte-Nord et ce, malgré la pandémie.