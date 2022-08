CSS de l’Estuaire : les enseignants non légalement qualifiés à la rescousse

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire (CSSE) a dû faire face à la pénurie d’enseignants qui frappe de plein fouet tout le Québec en cette rentrée scolaire. Pour palier à ce manque de personnel, l’organisation s’est tournée vers les enseignants non légalement qualifiés.

Benoît Bernard de Baie-Comeau et Sonia Tremblay de Forestville font partie de ces professeurs qui donnent un coup de main dans les écoles du territoire sans avoir de brevet d’enseignement.

De son côté, M. Bernard s’est vu attribuer un poste pour l’année scolaire en cours. Le technicien en loisir âgé de 48 ans n’en est toutefois pas à ses premières expériences en enseignement.

« Je fais du remplacement depuis plusieurs années et je fais partie du personnel de la polyvalente des Baies depuis trois ans », affirme celui qui possède un baccalauréat en loisir.

C’est le directeur de l’établissement scolaire qui l’a approché pour enseigner en éducation physique et en histoire à temps plein vu la pénurie d’enseignants à laquelle le CSSE doit faire face. « Il m’a demandé une réponse rapide puisque la rentrée arrivait. J’ai accepté parce que je pense que j’ai raté ma vocation. Je sens que je suis à ma place devant une classe », témoigne-t-il, précisant qu’il a reçu un énorme soutien de ses collègues professeurs.

« Je sens que je viens aider et non comme si je venais voler un job, lance M. Bernard. Les services aux élèves sont vraiment la priorité de tous. Les autres profs m’encadrent, me donnent des trucs et m’aident à planifier mon année. »

Le Baie-Comois est d’ailleurs motivé à obtenir son brevet d’enseignant afin de continuer à œuvrer dans le domaine dans les années à venir. « L’enseignement, ce n’est pas un métier qui est fait pour tout le monde, mais je suis motivé à relever le défi », conclut le récréologue de formation.

Polyvalente des Rivières

À la polyvalente des Rivières, Mme Tremblay a obtenu la tâche du cours d’éducation financière pour toute la durée de l’année scolaire. Une première pour celle qui a œuvré durant 20 ans comme conseillère financière à la Banque nationale et qui détient un baccalauréat en administration ainsi qu’un certificat en enseignement.

« Ce sera un nouveau défi pour moi, mais comme je fais de la suppléance au primaire, mais surtout au secondaire, depuis 2019, je ne pars pas de zéro », déclare Sonia Tremblay.

De plus, l’enseignante pourra compter sur l’aide de sa personne-ressource. « Je peux lui poser des questions, elle est là pour me diriger, je peux m’y référer », souligne-t-elle.

Mme Tremblay a pris sa retraite avant de se lancer dans le milieu de l’éducation. L’envie de continuer à travailler et de sortir de la maison se faisant trop forte, elle a décidé d’offrir de son temps dans les écoles.