Une première saison de dekhockey exceptionnelle à Ragueneau

Le dimanche 28 août se tenait le tournoi de fin de saison de dekhockey des Mini-express de la municipalité de Ragueneau, événement qui a conclu une première année au-delà des espérances pour les organisateurs.

La directrice du tourisme et du loisir de la municipalité de Ragueneau, Peggy Thériault, ne s’attendait pas à un tel succès lorsqu’elle a démarré le projet de dekhockey, en compagnie de Mathieu Ouellet, un papa bénévole qui a eu l’idée au départ.

« Nous avons eu 60 jeunes qui se sont inscrits, tous des 5 à 12 ans. Pour une première année, je ne m’attendais vraiment pas à en avoir autant », déclare-t-elle avec satisfaction.

Au milieu de l’été, Jessy Charrette, nouvellement nommée superviseure des loisirs et de la culture pour la municipalité de Chute-aux-Outardes, s’est jointe à Mme Thériault et M. Ouellet afin de mener à bien la ligue de dekhockey.

Les jeunes, répartis dans huit équipes et selon trois groupes d’âge, ont profité des installations durant tout l’été.

Cette première saison s’est conclue avec un tournoi amical, se déroulant sur une journée entière, au cours de laquelle se sont greffées diverses activités de divertissement.

« Nous avons organisé une journée familiale avec des jeux gonflables, des hot-dogs, du blé d’Inde et bien sûr le tournoi dans différentes catégories, avec remise de médailles aux participants », explique Mme Thériault.

Elle ajoute que la journée s’est très bien passée et remercie les nombreux parents bénévoles qui se sont offerts pour donner un coup de main, sans oublier bien sûr les commanditaires qui ont permis aux jeunes de s’amuser en cette première saison.