Un 15e anniversaire festif pour la RMBMU

Mardi soir avait lieu la projection du documentaire Nature en équilibre sur la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka (RMBMU) à l’Alternative sur place La Salle, devant près d’une centaine de personnes venues fêter le 15e anniversaire de la désignation accordée par l’UNESCO.

Le documentaire traite des différents défis avec lesquels la RMBMU a dû composer en 2018-2019, avec l’annonce du rehaussement de l’eau du bassin Manicouagan par Hydro-Québec qui allait menacer l’existence de la Station Uapishka.

Après moults discussions, la RMBMU n’a eu d’autre choix que de relocaliser la station. Le documentaire expose, entre autres, le travail fait par l’équipe de la RMBMU, en collaboration avec le Conseil des Innus de Pessamit, pour construire et installer la nouvelle Station Uapishka.

Ce documentaire instille un sentiment de fierté pour les Manicois qui habitent cette réserve mondiale de l’UNESCO. Lors de la période de causerie ayant suivi la projection, plusieurs partenaires et intervenants de la région ont pris la parole, dont Marcel Furlong, préfet de la MRC de Manicouagan, qui a lancé avec ferveur, « la Manic, terre de visionnaire », élan certainement partagé par les personnes présentes.

Nouvelle unité d’affaires

Pour son 15e anniversaire, la RMBMU a notamment créé une nouvelle unité d’affaires nommée Biosphère. « On a canalisé toutes les activités à teneur scientifique, pédagogique et environnementale à travers une unité qui s’appelle Biosphère », explique Eve Ferguson, conseillère principale et responsable des communications à la RMBMU.

Certains des projets de Biosphère se déploieront par le biais de la Fondation Uapishka, enregistrée comme organisme de bienfaisance et « qui permet d’aller chercher des partenaires plus diversifiés et maximiser notre impact sur les possibilités de projets sur notre territoire », ajoute Mme Ferguson.

« On est sous le signe de la continuité, la consolidation. On a mis en plus beaucoup de choses. L’équipe grandit. On veut vraiment développer la branche pour exporter notre modèle dans le réseau des réserves mondiales. Notre modèle est assez innovant et ça inspire », souligne Eve Ferguson sur le futur de la RMBMU.

D’ailleurs, la conseillère principale s’envolera bientôt pour l’Autriche afin de présenter cette façon de faire de l’organisation, qui se démarque et est différente. Effectivement, plutôt que de compter sans cesse sur les subventions, la RMBMU se finance, entre autres, avec son entité MU Conseils.

L’équipe de la RMBMU a profité de la projection du documentaire afin de rendre hommage à Raymond Rousselot, décédé en septembre 2021. M. Rousselot a été cofondateur de la Station Uapishka et apparait dans le documentaire.

Patrick Desbiens, du conseil d’administration, parle d’un homme fier, un homme d’action qui avait à cœur le territoire ancestral. M. Desbiens a terminé en citant M. Rousselot sur le projet de la Station Uapishka, « il faut le faire pour les jeunes Innus, pour qu’ils puissent croire en eux ».