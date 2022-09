Finis les débats et les médias pour Marie Renée Raymond

La candidate du Parti conservateur du Québec dans René-Lévesque, Marie Renée Raymond, ne participera plus à des débats et n’accordera plus d’entrevues aux médias. Elle veut se consacrer à son porte-à-porte d’ici à la fin de la campagne électorale. On l’aperçoit ici lors du débat du 14 septembre organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan.