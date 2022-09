Le jardin collectif de Chute-aux-Outardes se dote d’une serre automatisée

Le jardin collectif de Chute-aux-Outardes se dote d’une serre automatisée Le jardin collectif de Chute-aux-Outardes, démarré en 2020, a procédé à l’acquisition d’une serre automatisée, chauffée à l’électricité. Cet achat permettra au jardin communautaire de « produire ses propres semis à la hauteur de 30% de ses besoins et d’atteindre 100% dans les années futures », indique le communiqué du Carrefour familial de Chutes-aux-Outardes, l’organisme derrière le projet de jardin collectif. Le projet a été lancé dans le but d’atteindre l’autonomie alimentaire en produits maraîchers. L’acquisition de nouveaux équipements, de nouvelles techniques de culture et la participation de plusieurs familles permet au jardin collectif de s’approcher de cet objectif. Le jardin collectif de Chute-aux-Outardes aura permis de créer quatre emplois et d’encourager la collaboration de 50 familles, dont 7 apprentis maraîchers. Le jardin réussit à distribuer une trentaine de paniers de produits frais par semaine aux familles qui s’impliquent dans le jardin collectif. L’organisme souligne l’apport financier de la Société du Plan Nord du Québec pour l’achat de cette nouvelle serre. BV : Le jardin collectif de Chute-aux-Outardes améliore ses équipements afin de réaliser son objectif d’atteindre l’autonomie alimentaire. Photo courtoisie