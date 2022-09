« Prends le temps de faire les choses à ta façon et tu vas commencer à croire en toi-même. Et une fois que tu commences à croire en toi-même, tu vas réaliser que les possibilités sont illimitées » – Luca « Lazylegz » Patuelli.

Après un passage remarqué à l’émission Révolution l’an passé, Luca Patuelli, alias Lazylegz, est venu sur la Côte-Nord livrer sa conférence Pas d’excuses, pas de limites. Loin d’être une limitation, son handicap est pour lui une occasion de toujours se dépasser.

« Chacun de nous on a tous nos forces et on a tous le besoin de faire les choses différemment. Et ce n’est pas grave. Prends le temps de faire les choses à ta façon et tu vas commencer à croire en toi-même. Et une fois que tu commences à croire en toi-même, tu vas réaliser que les possibilités sont illimitées » a témoigné l’artiste devant un auditoire attentif.

La rencontre a eu lieu dans le cadre de la tournée Destination loisirs 2022, organisée par l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Côte-Nord (ARLPH Côte-Nord) les 20 et 21 septembre.

Cet évènement d’envergure provinciale fut exceptionnellement présenté en volets régionaux pour cette année, à cause de la situation pandémique.

Se déroulant à Baie-Comeau et s’adressant aux personnes en situation de handicap, la tournée a réuni des gens de la Haute-Côte-Nord, de Sept-Îles, de Port-Cartier et de la Manicouagan.

Au cours des deux journées de l’évènement, les participants ont eu droit à diverses activités et visites récréatives et touristiques.

Résilience et persévérance

Luca Patuelli a offert sa conférence-performance en soirée, au Parc Nature de Pointe-aux-Outardes. Ce danseur professionnel, qui a performé dans 35 pays, a exposé les grandes étapes de sa vie, empreinte de résilience et de persévérance. En plus d’une scoliose, actuellement atténuée par une tige de métal, il est atteint d’arthrogrypose, une maladie faisant en sorte, entre autres, que les muscles de ses jambes ne sont pas assez forts pour qu’il puisse marcher.

C’est donc en béquilles qu’il a développé son talent pour la danse, tout comme il ne s’est jamais empêché de pratiquer des activités sportives avec ses amis, les pratiquant à sa manière.

En enchaînant les démonstrations de ses mouvements créatifs, Lazylegz a raconté comment il a toujours puisé la force d’atteindre ses rêves et a livré la clef de sa motivation, qu’il a partagé avec son auditoire.

« Pas d’excuses, pas de limites, ça veut dire que je crois que nous avons tous la capacité de réussir tout ce que l’on veut dans la vie. Mais à la minute où l’on crée une excuse et que l’on se dit que l’on n’est pas capable de faire quelque chose, sans l’avoir essayé, c’est là où on crée nos limites », a-t-il enseigné, se basant sur son riche vécu.

Aux termes d’une prestation inspirante, il a exprimé son bonheur d’être devenu père de deux filles et des difficultés qu’il a encore une fois surmontées dans ce rôle, telle son incapacité à promener ses bébés dans ses bras.

De son côté, Céline Archambault, directrice régionale de l’ARLPH Côte-Nord, s’est dite très satisfaite du succès de l’évènement, notant la participation de près de 85 personnes et de sept organismes de la région.