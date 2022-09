Norfil se dévoile pour mieux sensibiliser

La division Les vêtements Norfil, qui fait partie du Groupe de la Côte à Baie-Comeau, a tenu une journée portes ouvertes le 23 septembre. Cette entreprise, qui embauche majoritairement des personnes présentant des limitations, souhaite mieux se faire connaître.



Norfil est membre du Conseil québécois des entreprises adaptées (CQEA) qui regroupe 37 entreprises partageant la même vocation à travers la province, soit de procurer des emplois adaptés aux conditions particulières de certaines personnes.



La journée portes ouvertes s’inscrivait dans le cadre d’une activité de sensibilisation nationale proposée par le CQEA. Pour le directeur général de Norfil, Serge Lechasseur, cet évènement poursuivait deux objectifs distincts.



« Nous voulions sensibiliser les gens au fait que les personnes avec des limitations, des fois ça ne paraît pas. Ce n’est pas toujours évident. Aussi, nous voulions que nos employés montrent leur lieu de travail à leurs proches, ce qui peut augmenter leur fierté », explique-t-il.



M. Lechasseur ajoute que les limitations peuvent être d’ordre physique, intellectuel ou psychiatrique, mais que l’entreprise qu’il dirige s’efforce de trouver le bon poste pour la personne afin que sa limitation ne soit pas limitative et lui permette de s’épanouir dans le travail.

Le directeur général, Serge Lechasseur, et son équipe s’efforcent de trouver le bon poste pour la personne, afin que sa limitation ne soit pas limitative et lui permette de s’épanouir dans le travail.



« On donne le poste qui convient à la limitation. Par exemple, nous avions une dame qui n’avait pas de jambes. Nous l’avons affectée à la broderie automatique en adaptant la hauteur de sa table de travail. Son handicap ne l’empêchait pas de travailler et elle était heureuse, car elle recevait son chèque de paie chaque semaine », raconte le directeur.



Fournisseur d’Alcoa



Les vêtements Norfil sont une division du Groupe de la Côte qui comprend également le service de transport adapté et le Nettoyeur Propet. La division qui était en vedette vendredi confectionne des vêtements et articles spécialisés, notamment pour l’aluminerie Alcoa de Baie-Comeau.



Elle compte 32 employés dont 75 % vivent avec des limitations fonctionnelles, mais sa productivité est entravée par un manque de personnel, bien que les carnets de commandes soient chargés.



M. Lechasseur se fait rassurant et précise qu’une entreprise d’économie sociale a un engagement envers ses employés en les encadrant dans l’atteinte de leurs objectifs et leur offrant un environnement de travail stimulant et sécuritaire dans le respect et l’innovation.



« Les gens avec des limitations sont peut-être gênés de postuler ou bien ils ne savent pas où aller, comment ça marche. Qu’ils viennent nous voir », lance-t-il en guise d’invitation.