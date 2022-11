La Corporation de l’église Sainte-Amélie embauche Claude Montigny

La Corporation de l’église Sainte-Amélie vient d’embaucher un nouveau directeur général en la personne de Claude Montigny, qui sort de sa retraite pour donner un coup de main à l’organisation.

Celui qui œuvré pendant huit ans à la direction générale du cégep de Baie-Comeau, et dont les efforts ont permis notamment l’implantation de trois nouveaux programmes de formation, entrera en poste le 28 novembre à raison de deux jours par semaine « officiellement », comme il dit si bien en entrevue. Il était à la retraite depuis le printemps 2021.

Évidemment, du côté de l’institution muséale, on se réjouit de l’arrivée de M. Montigny. « Ses connaissances, son expertise en gestion et ses qualités de rassembleur font de lui la personne toute désignée pour diriger notre institution muséale. Il veillera à faire connaître et développer la mission et les orientations stratégiques adoptées par le conseil d’administration. Nous sommes convaincus que c’est la naissance d’une très belle collaboration », a précisé sa présidente, Denise Dion, dans un communiqué.

M. Montigny a un attachement particulier à l’église Sainte-Amélie, l’église de sa jeunesse dans laquelle son défunt père Jean-Paul a été impliqué pendant une soixantaine d’années, soit jusqu’à son décès en 2010.