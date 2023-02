Chasse à l’orignal : plus de 1 600 orignaux récoltés sur la Côte-Nord

Il s’est chassé plus de 1 000 orignaux dans la zone 18 en 2022 et près de 630 orignaux dans la zone 19. Il s’agit d’une année record pour la première et d’une saison dans la moyenne pour la seconde, selon les statistiques de chasse publiées par le ministère.

Dans la zone 18, l’année 2022 était une année restrictive, c’est-à-dire que seuls les segments mâles adultes et faons de la population pouvaient être récoltés. Un total de 1 026 orignaux ont été abattus, soit 958 mâles adultes et 68 veaux.

« La récolte totale de chasse a augmenté de 8 % par rapport à la dernière année restrictive, et cette récolte est la plus importante de cette zone pendant une année restrictive », dévoile la conseillère en communication au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Valérie Ouellet.

De plus, les succès de chasse ont également été revus à la hausse. Ils atteignent 12,2 % en 2022, ce qui est supérieur à la moyenne des deux dernières années restrictives.

Environ 8 400 permis ont été vendus en 2022, soit 400 de plus que la moyenne des deux dernières années restrictives. « Il s’agit du plus grand nombre de permis vendus lors d’une année restrictive jusqu’à présent pour cette zone », confirme Mme Ouellet.

En ce qui concerne la croissance du cheptel, on note « une augmentation modeste ». Avec l’implantation du principe de l’alternance en 1999, il a connu une croissance à partir du début des années 2000. « Depuis 2013, il a tendance à se stabiliser », ajoute la porte-parole.

Maintenant, du côté de la zone 19, il est possible de récolter tous les segments de la population d’orignaux chaque année. Plus précisément, 628 orignaux ont été récoltés par les chasseurs, soit 157 femelles, 430 mâles et 41 veaux.

La récolte totale de chasse a augmenté de 6 % par rapport à l’année dernière et se situe dans la moyenne des deux dernières années, selon les données ministérielles.

Le succès de chasse s’élève à 11,7 %, soit « légèrement supérieur à la moyenne des deux dernières années », affirme Valérie Ouellet précisant qu’un peu plus de 5 300 permis ont été vendus en 2022, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne des deux dernières années.

Chasse à l’ours

Les statistiques dévoilées concernent également la chasse à l’ours sur le territoire de la Côte-Nord. Dans la zone 18, la récolte est de 203 ours, soit 178 à la chasse et 25 au piégeage. Quelque 88 % de cette récolte est attribuable à la chasse du printemps.

Ces données sont légèrement inférieur à la moyenne des cinq années précédentes. Quant à l’estimation de 728 permis vendus, elle est légèrement inférieure à celle de l’année dernière, mais tout de même supérieure à la moyenne quinquennale.

Les équipes de chasseur ont été chanceux dans une proportion de 24 %, ce qui est moins élevé que la moyenne de 35 % des cinq dernières années.

« L’intérêt croissant des résidents pour la chasse à l’ours dans les dernières années s’est maintenu en 2022. Les résultats demeurent dans les valeurs de récolte des dernières années », soutient la conseillère en communication.

Dans la zone 19, 71 ours ont été abattus, soit 64 à la chasse et 7 au piégeage. C’est à la chasse du printemps que 68 % de la récolte s’effectue.

« La baisse de la récolte est de 14 % par rapport à l’an dernier, mais il s’agit tout de même d’une des récoltes les plus importantes dans cette zone », tient à préciser Mme Ouellet.

L’estimation de 474 permis vendus constitue une baisse par rapport à l’an dernier, mais ce résultat est tout de même supérieur à la moyenne quinquennale. Le succès de chasse estimé de 14 %, quant à lui, est supérieur à la moyenne de 9 % des cinq dernières années.

« L’intérêt croissant des résidents pour la chasse à l’ours dans les dernières années s’est maintenu en 2022. Les résultats demeurent dans les valeurs de récolte des dernières années », de conclure Valérie Ouellet.