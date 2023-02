Froid extrême : Hydro n’a pas peur des pannes sur la Côte-Nord

Oui les froids extrêmes comme ceux prévus à partir de vendredi sur la Côte-Nord sont synonymes de grande consommation d’hydroélectricité, mais Hydro-Québec assure qu’elle ne craint pas que son réseau flanche et provoque des pannes de courant.

« Il peut y avoir, parfois, des pannes précises entrainées par des bris sur de l’équipement dans des situations de très fortes consommations, mais ce sont des cas isolés », assure Cendrix Bouchard, porte-parole d’Hydro-Québec.

Environnement Canada prévoit des froids extrêmes qui pourraient faire ressentir dans la région -42 degrés Celsius à compter de vendredi matin, et ce, jusqu’à samedi.

« Nous sommes en mode préparation, on sait qu’il va faire très froid et que la demande va être importante », indique M. Bouchard.

Ce dernier assure cependant que la société d’État a « amplement de ressources » pour faire face à la demande.

Le record en matière de consommation de mégawatt date de janvier 2022. Une pointe de 40 500 mégawatts avait été enregistrée.

« On saura au dernier moment si nous battrons ce record », souligne le porte-parole.

Les clients peuvent tout de même contribuer en « repoussant ce qui n’est pas incontournable comme consommation », particulièrement dans les périodes de pointe soit entre 6h et 9h le matin et entre 16h et 20h en fin de journée.

Pour une résidence, le chauffage représente environ 55% pour la facture.

« On peut baisser de 1, 2 ou même un demi-degrés et ça va faire une différence si des milliers de clients le font », dit M. Bouchard.