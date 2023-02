Gilles Babin expose trois mesures pour la prospérité de Baie-Comeau

Gilles Babin l’avoue, l’argent c’est le nerf de la guerre, mais pour favoriser la prospérité de la ville de Baie-Comeau, il y a des solutions. Il en voit même trois.

Dans un premier temps, le candidat à la mairie de Baie-Comeau propose un changement de culture en examinant à la loupe les achats, notamment en exigeant une approbation pour toutes les dépenses de 250 $ et plus. « Est-ce qu’on achète bien? », se questionne-t-il.

Il estime possible d’économiser facilement de 4 à 5 % avec un resserrement des achats. « Ça représente l’augmentation du budget cette année », rappelle-t-il.

M. Babin affirme vouloir regarder aussi l’organisation du travail au sein de la municipalité. Il pense notamment aux travaux publics. « Encore ce matin (jeudi), on me faisait état que sur le boulevard Jolliet, à 10 h le soir, le gars passait la gratte et il y avait des étincelles. Non seulement, il n’y a pas de neige, mais il réveille le monde avec une gratte et est en train d’abîmer les équipements de la Ville. »

L’impact de sa deuxième mesure ratisse plus large que la ville elle-même. Le candidat propose l’imposition de frais de transbordement de 2 $ la tonne partout sur la Côte-Nord. Les fonds ainsi récoltés, il parle de 80 M$ par année, seraient distribués à 50 % dans les communautés de la région et à 50 % pour constituer un fonds de développement.

Enfin, comme troisième mesure, le candidat voit de belles possibilités pour Baie-Comeau avec le corridor commercial du Nord canadien, un corridor que les acteurs économiques derrière le projet Qc Rail ont déjà dans leur mire.