Élection à la mairie : Sébastien Langlois dresse son bilan

Candidat à la mairie de Baie-Comeau, Sébastien Langlois a dressé son bilan de campagne, mardi après-midi, à quelques jours du vote par anticipation de ce dimanche 12 février.

L’ancien conseiller municipal du quartier Saint-Sacrement a rappelé les grands thèmes qui lui sont chers, notamment celui de l’environnement avec lequel il a lancé sa campagne le 6 janvier.

Le quadragénaire n’a pas manqué de noter que l’environnement est un sujet on ne peut plus d’actualité cette semaine avec la lettre ouverte de Transition Manicouagan dans laquelle le groupe énonce ses 15 priorités. « Ça rejoint pas mal tout ce tout ce que j’ai proposé. (…) On est à la même place tous les deux », a-t-il assuré.

Concernant le piètre état des rues et des parcs, Sébastien Langlois a rappelé son intention de trouver des solutions avec les syndicats, tout en ajoutant que l’une des premières tâches du futur maire sera de négocier les conventions collectives des employés, en premier lieu celle des cols bleus.

En matière de démographie, le candidat a répété son intention de rendre public le rapport du comité citoyen sur les enjeux démographiques. « Je me demande ce qui se cache dans cette étude-là et pourquoi ça n’a jamais été rendu publique? Pourquoi même moi, à titre de conseiller municipal, je n’ai jamais eu accès à cette étude-là. C’est vraiment mystérieux cette histoire-là. »

M. Langlois a aussi traité d’une nouvelle identité économique de Baie-Comeau, avec l’économie verte, et de tourisme d’aventure et de plein air. À propos du tourisme, il se réjouit des investissements importants annoncés lundi pour Tourisme Côte-Nord.

Enfin, la transparence dans les discussions au sein du conseil municipal, et jusqu’en comité plénier, l’interpelle également.

Longue préparation

L’aspirant maire affirme que ses dossiers, ça fait bien longtemps qu’il les prépare et n’a pas attendu la veille de la campagne pour les étoffer.

Celui qui se félicite d’avoir réussi à rejoindre les 18-35 ans grâce aux médias sociaux invite les électeurs de tous âges confondus à se rendre aux urnes, que ce soit lors du vote par anticipation le 12 février ou lors du scrutin le 19 février. À ceux qui hésitent entre les deux dates, M. Langlois rappelle que le mercure devrait jouer autour de – 5 degrés Celsius dimanche prochain.

Le candidat considère qu’un taux de votation de plus de 50 % serait tout de même satisfaisant, mais que répéter le résultat autour de 30 % de l’élection générale de 2021 serait catastrophique. Il faut dire qu’aux dernières élections, le poste de maire n’était pas à l’enjeu puisque Yves Montigny avait été élu sans opposition.