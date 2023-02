Le Parti Québécois prend position pour la protection de la Magpie

Devant le refus de la CAQ de s’engager à ne pas bâtir de nouveaux barrages sur la rivière Magie, le député de Camille-Laurin et Chef du Parti Québécois Paul St-Pierre Plamondon a déposé une motion pour exiger sa protection.

La motion demande a ce que « l’Assemblée nationale exige formellement d’Hydro-Québec et du gouvernement du Québec qu’ils s’engagent à renoncer à construire un nouveau barrage hydro-électrique sur la rivière Magie, située sur la Côte-Nord », qu’elle « affirme que la rivière Magie est l’une des plus importantes rivières de la Côte-Nord, qu’elle recèle des paysages sauvages grandioses et qu’elle tient sa réputation internationale de son immense potentiel récréotouristique pour les expéditions en eau vive, reconnues par le National Geographic » et qu’elle « reconnaisse le consensus régional pour sa protection et le travail accompli depuis plusieurs années par de nombreuses organisations, bénévoles et membres de la nation innue, dont l’Alliance Muteshekau-shipu ».

Selon William Fradette , attaché de presse régional, le gouvernement de la CAQ a refusé d’entendre cette motion « refusant ainsi de s’engager à ne pas bâtir de nouveaux barrages sur la rivière Magie ».

Le Parti Québécois entend poursuivre le travail, jusqu’à ce que la rivière Magie soit officiellement protégée.