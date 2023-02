60 ans et encore jeune pour le Club bouliste de Baie-Comeau

Tout a commencé sur la rue Vaudreuil à Saint-Georges. Un des fondateurs du Club bouliste de Baie-Comeau, Raymond Aubin, arrivé de France pour le travail, s’est mis à jouer dans sa cour, amenant des curieux à lui demander à quel jeu il jouait.

Peu de temps plus tard, les intéressés se rencontraient sur un terrain vacant pour jouer à la pétanque. En formant et en incorporant le Club bouliste, Raymond Aubin et Gabriel Laniesse ont permis d’organiser des équipes et des tournois.

« Vu l’engouement pour ce sport, nous avons déménagé au stationnement de l’usine de papier. Ensuite, la municipalité nous a trouvé un terrain éclairé sur la rue Laval où nous pouvions jouer jusqu’à 10 h le soir, de mai à la fin octobre », raconte Claude Dumas, joueur de pétanque depuis 60 ans et ancien président du Club.

Il ne devait pas faire très chaud pour jouer si tard dans l’année. « Les dames mettaient des gants de laine et les messieurs traînaient dans leurs poches un petit breuvage pour les réchauffer », lance-t-il en riant.

De 1966 à 1969, les boulistes ont joué dans l’ancien aréna qui se trouvait alors sur place LaSalle pour ensuite être transféré au centre Henri-Desjardins avant d’aboutir à leur résidence permanente en 1970, au centre Henry-Leonard.

« 60 ans, il faut souligner ça. Et les bénévoles qui ont donné du temps durant toutes ces années. Et, maintenant, il y a de la relève, c’est beau à voir », souligne Carole Deschênes, mairesse suppléante et présente pour faire le premier lancer de ce tournoi en célébration des 60 ans de l’organisation.

Relève

Justement, de la relève au Club bouliste de Baie-Comeau, il y en a. Effectivement, il y a 80 membres adultes et 90 mini-boulistes provenant de l’école Leventoux et de la polyvalente des Baies.

« C’est merveilleux. C’est un exemple pour le reste du Québec. Le club, ici, ils sont carrément les premiers, ils ont été innovateurs, pour amener les jeunes au boulodrome. Plusieurs régions essaient d’attirer les jeunes, mais il manque le dynamisme qu’il y a ici », indique Éric Dion, vice-président de Pétanque Québec.

Francine Bélair et Éric Dion.

« Une ligue de jeunes, on a commencé ça ici à Baie-Comeau. Maintenant, on se fait inviter à Jonquière, à St-Bernard de Beauce, ça commence ailleurs au Québec dans les écoles. Ça fait trois ans qu’on a un volet jeune. Grâce à des bénévoles qui viennent partager leur passion, on a des coachs formidables », mentionne Francine Bélair, l’actuelle présidente du Club bouliste.

M. Dion relate d’ailleurs avoir été initié au jeu par ses parents qui y jouaient. « Quand on réussit à amener les jeunes ici, les parents viennent voir les jeunes et ils veulent l’essayer. C’est un sport familial, on peut jouer avec nos parents, nos frères, nos sœurs et nos grands-parents. C’est multigénérationnel », ajoute-t-il.

Jeux du Québec

Par manque de jeunes joueurs actifs, la pétanque n’a pas de compétition provinciale au sein des Jeux du Québec. Par contre, le volet compétitif régional existe encore et les jeunes de la région s’y sont illustrés.

Juliette Gagné

Juliette Gagné, représentante des juniors à la fête, est également la championne de la finale régionale des Jeux du Québec, avec sa coéquipière Amélia Bélanger.

« J’étais en sixième année et c’est une activité qu’on a faite avec notre école. Depuis ce jour-là, c’est devenu une passion. Ça fait deux ans que je joue. Après une dure journée d’école au secondaire, c’est le fun de venir se détendre en jouant à la pétanque », fait part Juliette.