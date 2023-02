Sébastien Langlois serein dans la défaite

« J’accepte vraiment sereinement ce résultat-là. Je dis souvent en blague, quand on va en politique, comme dans une course à la mairie, c’est comme d’aller au casino, il faut s’attendre à perdre en partant », a déclaré d’entrée de jeu Sébastien Langlois, dimanche soir, en ajoutant que c’est ce qui s’est produit.

L’un des quatre candidats à la mairie de Baie-Comeau, M. Langlois a vu la victoire lui échapper au profit de Michel Desbiens. Il a fini deuxième avec 22,74 % des voix et l’appui de 1 048 électeurs. On se souviendra qu’il avait été le premier à annoncer son intérêt pour la mairie dans les heures qui ont suivi l’élection d’Yves Montigny comme député de René-Lévesque en octobre.

Rapidement, l’ancien conseiller du quartier Saint-Sacrement a félicité le vainqueur tout en notant sa « campagne très respectueuse ». Il s’est dit assuré que la ville est entre bonnes mains avec l’actuel conseil municipal.

Le candidat défait a beaucoup courtisé les jeunes électeurs pendant sa campagne, entre autres par l’entremise des réseaux sociaux. Cependant, avec un taux de votation sous la barre des 30 %, il est d’avis que peu d’entre eux se sont rendus aux urnes.

« Veux veux pas, Michel a quand même une bonne base d’électeurs qui travaillaient à Alcoa. Ils ont travaillé avec lui, ils ont un lien affectif avec Michel, c’est tout à fait normal, ça faisait partie de la game », a aussi reconnu M. Langlois.

Soulignons que les deux autres candidats dans la course à la mairie, Gilles Babin et Mario Quinn, ont respectivement récolté 3,6 % et 1,65 % des intentions de votes, soit 166 et 74 voix.

Quartier Trudel

L’élection partielle de dimanche a également permis d’élire un nouveau conseiller dans le quartier Trudel. Alain Charest a réussi son retour, lui qui avait choisi de ne pas se représenter au scrutin de 2021 en raison des ennuis de santé de sa conjointe. M. Charest a défait une nouvelle venue en politique municipale, Sonia Gaudreau, avec une mince avance de 15 voix. Il a obtenu 343 votes.