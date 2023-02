La double vie d’un guitariste heavy métal

Le groupe Get The Shot fait sa place en Europe, où ils sont capables de remplir des salles de 600 places régulièrement. Photo Maxime Maltais

Tom Chiasson, natif de Sept-Îles, travaille sur la Rive-Sud de Québec à titre de conseiller technique pour une entreprise de gestion des déchets et du recyclage. Dans ses temps libres, lui et son groupe Heavy métal parcourent les salles de spectacles de la planète et se produisent sur scène avec des groupes mythiques comme Iron Maiden.

« Je mène carrément une double vie », image en riant le guitariste du groupe Get The Shot, nominé aux prochains Juno Awards dans la catégorie « Album métal/hard de l’année ».

Le groupe, formé en 2009 à Québec, en est maintenant à sa quinzième tournée européenne et a donné plus de 80 spectacles en 2022. Alors pourquoi ne pas seulement vivre de la musique ?

Celui qui a habité Sept-Îles jusqu’à ses 11 ans avoue que c’est par sécurité que les membres du groupe ont décidé de conserver leur « job de jour ».

« L’éclosion sérieuse du groupe s’est faite alors qu’on commençait à fonder des familles et à s’établir », explique le guitariste. « Nous avons donc décidé de faire notre gros possible avec la musique, sans trop sacrifier notre stabilité ».

Il est raisonnable de dire que le « gros possible » du groupe semble suffisant, puisqu’ils se retrouvent sur l’affiche du Wacken Open Air en Allemagne, plus gros festival heavy métal au monde, aux côtés de groupes comme Iron Maiden et Megadeth.

« C’est LE festival où les fans de métal souhaitent aller au moins une fois dans leur vie », se réjouit le Septilien d’origine. « Ça adonne qu’on va vivre l’expérience, mais avec une vue du stage », ajoute-t-il humblement.



Nominé aux Juno

Le groupe Get The Shot prendra la direction d’Edmonton, le 13 mars, pour assister à la cérémonie de remise des prix Juno, qui célèbre l’excellence dans le monde musical canadien.

Get The Shot est en nomination pour son album intitulé Merciless Destruction. La formation québécoise sera en bonne compagnie, puisque des groupes comme Voivoid, qui comptent plusieurs centaines de milliers de visionnements sur Youtube, sont nominés à leurs côtés.

Celui qui a fait son primaire à l’école Marie-Immaculée note que l’attention qu’on porte à sa carrière musicale a grandi, depuis l’annonce de la nomination du groupe pour un prix Juno.

« Les gens savaient que je jouais de la musique, mais avec une nomination comme celle-là, ils comprennent mieux l’ampleur de la situation et le travail qui a dû être fait pour se rendre là.»