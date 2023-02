Le conseil d’administration de la CCIM se renouvelle

La Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan (CCIM) a comblé ses 15 postes du conseil d’administration pour l’année 2022-2023 lors de son assemblée générale annuelle du 16 février.

Le président du conseil, Antonio Hortas, peut compter sur Jean-François Gauthier, Martin Thomas et Nathalie Lagacé à titre de vice-présidents et vice-présidente. Éric Labrie est secrétaire-trésorier.

Voici également les dix administrateurs qui ont été élus :

▪ Jonathan Lévesque – nouvellement élu

▪ André Morin – nouvellement élu

▪ Karine Otis – nouvellement élu

▪ Dave Prévéreault

▪ David Normand

▪ Myriam Bacon

▪ Mathieu Pelletier

▪ Natacha Sénéchal

▪ Marc-Antoine Desgagnés

▪ Hugo Pelletier

La Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan se dit d’ailleurs très fière de l’année 2021-2022 en raison de leurs actions ciblées sur le développement présent et futur de l’organisme.

« La CCIM s’améliore et se réinvente : elle n’est que le reflet de ses membres et des besoins de ceux-ci. Elle se doit de répondre à leurs besoins, d’être leur voix, d’être un lieu où trouver des ressources. Comme toujours, nous sommes motivés par le désire d’aider les entreprises de notre territoire à rayonner, à croître et à atteindre leurs objectifs », explique Myreille Lalancette, directrice générale, par voie de communiqué.

« Le contexte des 2 dernières années demande plus que jamais un plan d’action avec une vision structurante, collective et compétitive. Repenser la vision du développement du territoire doit passer par une concertation renouvelée, soutenue par des moyens qui proviennent des gouvernements municipal, régional, provincial et même fédéral », ajoute Antonio Hortas.