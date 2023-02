On aperçoit les gens d’Hydro-Québec lors de la remise de leur fabuleux don à la campagne de financement de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan. Photo courtoisie

Hydro-Québec et ses employés versent près de 363 000 $ à la campagne de Centraide

Est-ce que l’objectif ambitieux de 1 M$ de la campagne de financement 2022 de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan sera atteint à sa clôture du 25 mars? Une chose est sûre, avec leur contribution record de 362 739 $, Hydro-Québec et ses employés auront donné un coup de main incroyable.

C’est un don en hausse de 103 494 $ par rapport à 2021 qui a été remis à Centraide récemment. Toute une augmentation!

Les employés et les retraités d’Hydro-Québec ont amassé 169 071 $, tandis que la part de l’employeur a représenté 193 667 $. Elle correspond au jumelage des dons des employés et retraités, en plus d’autres moyens de financement, explique Cathy Hamel, porte-parole de l’entreprise.

« Nous tenons à souligner la belle participation des retraités qui ont pour leur part remis plus de 30 000 $ », a mentionné Mme Hamel, rappelant que les gens d’Hydro-Québec ont répondu présents avec tout leur cœur.

« On approche »

En poste depuis le 27 janvier, la directrice générale de Centraide, Kim Lavoie, s’est dite très heureuse de ce don extraordinaire. « Selon les prévisions, on savait qu’on dépasserait le montant de l’an passé, mais jamais autant que ça. »

Elle rappelle la fierté des gens d’Hydro-Québec lors de la remise du chèque symbolique. Quelques larmes ont même été versées, dit-elle.

Mme Lavoie n’a pas voulu s’avancer sur l’atteinte ou non de l’objectif de 1 M$. « Ça approche », s’est-elle contentée de dire d’un ton léger.

Rappelons que la clôture de la campagne de Centraide s’effectue habituellement à la fin janvier, mais cette année, elle est reportée à la fin mars pour donner plus de temps à la préparation du repas gastronomique à saveur internationale.

Quatre coprésidents d’honneur sont à l’œuvre depuis l’automne pour atteindre l’objectif. Il s’agit de Marie-Ève Boulianne, Olivier Donais, Jean-François Gauthier, Jean-Sébastien Sicard.