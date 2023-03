Rencontre encourageante en vue de l’autonomie gouvernementale pour les Innus

De gauche à droite : Ian Lafrenière, ministre des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Chef Martin Dufour, Chef Gilbert Dominique, Chef Réal Tettaut et Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones. Photo courtoisie

Les chefs des trois Nations innues formant le Regroupement Petapan sont optimistes d’arriver à une finalité dans ce projet de Traité d’ici le 31 mars, comme prévu.

Le Traité en question vise, entre autres, « la reconnaissance et le respect des droits et titres ancestraux des Innus y compris leur autonomie gouvernementale ».

Les représentants des communautés de Nutashkuan, de Mashteuiatsh et d’Essipit ont rencontré, le 27 février, le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, ainsi que le ministre des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière. Le but de cette rencontre était de « faire le point sur la situation et de faire avancer certains éléments du projet de Traité qui demeurent en suspens », indique le communiqué à cet effet.

Les chefs se disent optimistes à la suite de cet entretien. Même si quelques enjeux restent encore à être discutés, les ministres ont réitéré leur ferme désir de conclure une entente d’ici le 31 mars.

« Il y a un accord entre les trois parties au niveau des objectifs et c’est un constat qui nous réjouit grandement », note le chef de Mashteuiatsh, Gilbert Dominique.

Avec une éventuelle signature, il s’agirait du premier traité moderne conclu avec une nation autochtone au Québec depuis ceux de 1975 et de 1978, signés avec les Nations cries, inuites et naskapies.