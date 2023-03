Les fondeurs attendus pour la Loppet Rapido

La Loppet Rapido de Sept-Îles, une randonnée récréative de ski de fond, fait son retour après quelques années de pause.

Que ce soit en style libre, patin ou classique, le rendez-vous du 18 mars au Club Rapido de Sept-Îles s’adresse à tous. Il y aura d’ailleurs la Cookie Race pour les plus jeunes.

« Ça (Loppet Rapido) existe depuis les années 70. Ça fait trois ans qu’il n’y en avait plus. On ne voulait pas que ça disparaisse », a mentionné Alain Plante, un des responsables de l’événement.

Pour ceux qui se questionnent sur l’état des pistes avec le redoux des derniers jours, M. Plante a ceci comme réponse : « Il y a assez de neige durcie. Ça ne fond pas beaucoup quand même au Rapido. Il y aura un gros travail à faire la veille dans les pistes avec la dameuse pour rendre les parcours sécuritaires. »

Les inscriptions se prennent en ligne jusqu’au 16 mars, 20h. Les distances offertes varient. Pour la Cookie Race, c’est de 0,5 à 3 km avec départ à 11h. Pour les adultes, ce sera 5 ou 10 km dès 12h. Il y aura un dîner au local des Moose à 13h30.

« L’an prochain, on veut offrir un 10, 20 et 30 km, en plus des courtes distances pour les jeunes. En général, les Loppets regroupent 80% de skieurs récréatifs, ce que nous attendons. Il y a un volet compétitif, mais ce n’est pas la majorité. On a déjà une cinquantaine de skieurs de tout âge d’inscrits », a fait savoir Alain Plante.