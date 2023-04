Lueur d’espoir pour quatre jeunes artistes chez Panda Manicouagan

« L’initiative de Lueur d’espoir c’est vraiment une drôle d’histoire. C’est parti du fait que Panda Manicouagan a déménagé en juin 2021. Nous avons eu de nouveaux locaux sur Puyjalon et l’intérieur est magnifique. L’extérieur par contre, était défraîchi et nous voulions lui donner une couleur. Nous avons eu l’idée d’inclure les adolescents avec un projet d’art. Nous voulions que ce soit des ados parce que c’est une clientèle que nous avions de la difficulté à atteindre », confie Émilie Bellemare intervenante chez Panda Manicouagan et responsable de l’initiative Lueur d’Espoir.

Une murale lumineuse à la vue de tous les passants, accessible en tout temps. Voici l’idée principale du projet qui est finalement née et qui a été dévoilée deux ans plus tard.

C’est le 1er avril, en pleine tempête de neige, devant les locaux de l’organisme que s’est déroulé la présentation de l’œuvre devant public, médias, familles, responsables de l’évènement et les artistes en question.

Lorsque Mme Bellemare a fait les démarches pour aller de l’avant avec cette idée, Panda Manicouagan a collaboré avec Culture Côte-Nord.



C’est à ce moment que l’artiste vivant dans la Manicouagan, Marius Blais, sculpteur, ferrailleur et récupérateur, et l’organisme ont croisé leur chemin.

Mme Bellemare souhaitait que des adolescents puissent travailler avec un artiste qui pourrait être également un intervenant auprès de jeunes âgés entre 12 et 17 ans.

Marius Blais a fait un travail extraordinaire avec elles. Elles ont maintenant de nouvelles habiletés dans leur sac à dos. Même qu’une jeune fille a demandé une soudeuse à ses parents. -Émilie Bellemare

De bouche à oreille, en parlant avec des membres de l’organisme et en recrutant dans une école secondaire, Emilie Bellemare a pu rencontrer quatre jeunes filles qui se sont portées volontaires pour cette proposition.

Mission accomplie pour Panda Manicouagan, mais également pour M. Blais. Les quatre adolescentes ont été accompagnées et elles ont appris à limer, plier, brocher, souder, découper et percer du métal.



Les heures de travail se sont accumulées et elles ont ressenti une grande fierté de réussir leur projet. Elles ont appris de nouvelles connaissances en plus d’exploiter leurs côtés artistique et manuel.

Elles ont aussi ressenti une vague de confiance et d’estime personnelle grâce à cette initiative. C’est un projet qui a forgé leur sens de la planification, de l’organisation tout en étant persévérantes et en travaillant en collaboration. Des qualités fondamentales qu’elles pourront mettre en application tout au long de leur parcours de vie.

Voici les artistes qui ont créé ces deux œuvres. De gauche à droite : Paige Simon-Picard, Marilou Davidson, Ana-Lucia Savard et Maxime Moreau Photo: Anne-Sophie Paquet-T

« Le devant de la bâtisse est accessible en tout temps. Ça devient une salle d’exposition pour les quatre artistes. Les jeunes filles peuvent maintenant passer devant le local pour admirer leur réalisation et la présenter à leur proche. En plus d’avoir rendu notre devanture plus jolie, on lui a donné un sens profond » a divulgué Mme Bellemare.

Bruno Savard était très enjoué à l’idée d’embellir esthétiquement sa bâtisse. Il s’est senti touché par le projet et était également présent lors du dévoilement pour encourager les jeunes artistes et les féliciter.

Les œuvres des artistes seront installées sur les façades orange. Photo: Anne-Sophie Paquet-T

Panda Manicouagan est un organisme de soutien à but non lucratif. Ils ont la mission de soutenir, de près ou de loin, les enfants, les parents, les intervenants et les proches touchés par le trouble du déficit d’attention avec ou sans hyperactivité et le syndrome Gilles de la Tourette. Panda Manicouagan offre le soutien jusqu’en Haute-Côte-Nord.