Le cégep de Baie-Comeau reçoit André Maltais pour discuter politique et philosophie en région

Le professeur au département de philosophie Dave Savard invite l’ancien député fédéral de Manicouagan et membre de l’Ordre du Canada, André Maltais à présenter un atelier de philosophie à l’amphithéâtre du cégep, mardi 11 avril à compter de 11 h 30.

Le thème de cette présentation est « Une philosophie politique nord-côtière qui sous-tend la géographie, les valeurs et les cultures » et propose une réflexion sur le vivre ensemble et la démocratie.

« La vérité et la bonne foi constituent les principaux fondements d’une mobilisation politique digne de ce nom et c’est ce dont j’aimerais vous parler tout au long de cette présentation en lien avec mon parcours d’homme politique qui témoigne d’une philosophie politique nord-côtière », témoigne M.Maltais.

L’ex-député se penchera sur l’héritage de nos bâtisseurs « engagés dans un legs important, et cela, pour le développement humain et économique de l’ensemble de la Côte-Nord ».

« Ces ateliers ont pour but de réunir quelques professeurs et chercheurs de divers champs d’études. À partir de leurs travaux en cours, ceux-ci couvrent différents aspects de la philosophie, et cela, dans le but de développer dans la région de Baie-Comeau une plus grande conscience de celle-ci », souligne Dave Savard sur ces ateliers portant sur la philosophie en région auxquels les étudiants sont conviés.

Cette présentation est ouverte à tous et l’entrée est libre. L’atelier est d’une durée de 30 minutes, s’ensuivra une période de questions pour ouvrir la discussion.