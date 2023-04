Les femmes, le tiers des embauches de 2023 chez Alcoa

On aperçoit un groupe composé exceptionnellement de cinq nouvelles employées lors de leur accueil au secteur de l’Électrolyse, en compagnie de la coordonnatrice de la formation, Julie Dubé (à gauche). Photo Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau

Depuis le début de l’année 2023, l’aluminerie Alcoa de Baie-Comeau a embauché 25 nouveaux employés, dont huit femmes. Cette proportion de 32 % d’embauches féminines a de quoi ravir l’entreprise confrontée à un important enjeu de renouvellement de la main-d’oeuvre.

Actuellement, les effectifs féminins globaux de l’usine s’établissent à environ 10 %. Pour Luc Bourassa, directeur des Ressources humaines et des communications, c’est nettement insuffisant. « On aimerait avoir plus de femmes, ne serait-ce que parce qu’elles sont 50 % de la population. »

Comme cela arrive aux deux semaines environ, un groupe de cinq nouveaux employés a été récemment accueilli pour les traditionnelles visites sur le terrain et les sessions d’informations. Or, cette fois-ci, il s’agissait uniquement de femmes. Le fait a été suffisamment surprenant pour qu’une mention illustrée soit préparée pour la page Facebook d’Alcoa Canada.

Départs à la retraite

L’aluminerie doit composer avec un nombre important de départs à la retraite. « On a vraiment eu une montée importante du nombre de retraites en 2020, 2021 et le sommet de 2022 », fait remarquer M. Bourassa. Des 98 postes qui ont dû être remplacés l’an dernier, au moins 70 faisaient suite à des départs à la retraite.

« Cette année, j’anticipe entre 75 et 80 et en 2024, une soixantaine », poursuit le directeur. À compter de 2025, le nombre de retraites devrait se stabiliser autour d’une trentaine.

Malgré les salaires plus qu’alléchants, Alcoa est tout de même confrontée à la pénurie de main-d’oeuvre, et ce, dans tous ses secteurs d’activités. « Nos processus d’embauche sont plus longs », soupire Luc Bourassa, en se souvenant d’une époque pas si lointaine où il recevait 100 CV à la suite de l’ouverture de 30 postes en bloc.