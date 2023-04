Un feu roulant d’activités pour le Jour de la terre

Le 22 avril est une date à cocher sur vos calendriers et agendas, car c’est le Jour de la terre et pour l’occasion, un feu roulant d’activités sera proposé à la bibliothèque Alice-Lane à Baie-Comeau.

De 10 h à 10 h 45, les jeunes de 7 à 12 ans sont invités à une présentation sur le recyclage et les gestes écoresponsables. Les parents sont bienvenus, précise-t-on dans la publicité entourant la journée.

Cette même clientèle pourra participer à un atelier interactif « Zéro déchet » de 11 h à 11 h 45. Là aussi, la même précision concernant les parents est ajoutée.

De 13 h à 14 h, ce sera place au compostage lors d’un atelier visant cette fois-ci les 12 ans et plus.

Suivra à 14 h un atelier de confection d’un bain moussant et d’un produit de nettoyage pour les vitres pour tous. Le nombre de places est limité à 30. On s’inscrit par téléphone à la bibliothèque au 418 296-8304. Les participants devront apporter deux pots Mason de 250 ml et 500 ml ou des bouteilles de formats équivalents.

Finalement, la programmation toute spéciale pour le Jour de la terre se terminera sur le coup de 15 h avec la projection du documentaire Prêts pour la décroissance, suivie d’une discussion animée. L’activité, qui s’adresse aux 12 ans et plus, devrait se terminer vers 16 h 30.

Le groupe citoyen Transition Manicouagan, la Maison des familles de Baie-Comeau et la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan collaboreront à la journée d’activités à la bibliothèque Alice-Lane.