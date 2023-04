Le port répare les dommages de la tempête du 23 décembre

Même si les réparations sont commencées au port de Baie-Comeau, le quai reste inaccessible pour le public jusqu’à nouvel ordre, par souci de sécurité.

La présidente-directrice générale de la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau, Karine Otis, informe que les citoyens seront avertis lorsque le quai sera sécuritaire et prêt à accueillir les marcheurs et les visiteurs.

« Notre but est vraiment d’assurer la sécurité des gens », mentionne cette dernière.

En revanche, c’est maintenant le temps de s’attaquer aux travaux afin de réparer les bris causés par la tempête du 23 décembre. Mme Otis indique que les opérations aux postes 1 et 2 du quai seront bientôt possibles grâce à la réparation du brise-lame à ces endroits.

Les travaux ont aussi débuté afin de remettre en place des joints de caissons du brise-lame. Certains ont été déplacés par les grandes vagues et d’autres, endommagés.

« La bonne nouvelle, c’est qu’on a réussi à récupérer des morceaux et on remarque que ça devrait coûter moins cher que prévu. Et ça ne met pas en péril la saison des croisières », constate Karine Otis.

Sur la photo, on constate la réparation effectuée d’un joint (clée) de caisson du brise-lame. Photo Facebook